افتتاح «ييوو» المرحلة الأولى لسوق دبي للتجار في «جافزا»

المصدر: دبي- البيان

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أُقيم أمس حفل الافتتاح الرسمي لـ «سوق ييوو» (Yiwu Market) في دبي، وهو مجمَّع هجين للتسوق يعمل على تمكين سلاسل التوريد المحلية والعالمية، ويأتي بالشراكة بين «دي بي ورلد» ومجموعة «تشاينا كوموديتي سيتي» ويمثل المرحلة الأولى من «سوق دبي للتجار» في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، والذي سيمتد على مساحة تقارب 60 مليون قدم مربع، وسيضم 20 ألف متجر.

ويجمع سوق ييوو بين الخبرة اللوجستية الكبيرة التي تتمتع بها «دي بي ورلد» ورؤية «تشاينا كوموديتي سيتي»، التي تدير «ييوو تشاينا كومودوتيز سيتي»، أكبر سوق للبيع بالجملة في العالم، ما يمنحه ميزة تنافسية فريدة باعتباره أول سوق ذكية في منطقة حرة بالشرق الأوسط، حيث يشكل متجرًا شاملاً يلبي جميع احتياجات الشراء، ومنصة عالية الكفاءة لتداول بضائع الجملة والتجزئة، عبر الإنترنت وخارجها.

وقال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»: افتتاح (سوق ييوو) إنجاز جديد ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق. ويعتبر إطلاق السوق من خلال تعاوننا مع مجموعة «تشاينا كوموديتي سيتي» جزءاً من الجهود الهادفة إلى تحفيز التنوّع الاقتصادي للدولة. كما يدعم خطة دبي الاستراتيجية الرامية إلى زيادة حجم التجارة الخارجية لتصل إلى 2 تريليون درهم خلال 5 سنوات.

وأضاف: نؤكد من خلال تطوير هذا المشروع النوعي التزامنا بتعزيز مكانة دبي كثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم، حيث يهدف السوق بشكل رئيس إلى إنشاء ممر لوجستي دولي خاص بين أسواق ييوو في دبي والصين، ما سيضمن كفاءة حركة البضائع الصينية إلى الإمارات، ويجعل منها البوابة الأكثر انسيابية لتوزيع السلع في الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا.

تجربة فريدة

قال وينجي تشاو، رئيس مجلس إدارة مجموعة «تشاينا كوموديتي سيتي»: سيقدّم السوق، عبر ما يوفره من تجربة فريدة للبيع بالتجزئة التي تتكامل مع مرافق التخزين، عددًا من خدمات القيمة المضافة التي يستفيد منها كل من التجار والمتسوقين على حد سواء. وتشكّل تلك المزايا حلاً مثاليًا لجميع الاحتياجات التجارية للشركات العالمية«.

ويغطي السوق مساحة تزيد على مليوني قدم مربعة، ويضم 1600 صالة عرض بنسبة إشغال 99%، موزعة على طابقين يضمان قسمين بُنيا خصيصًا لخدمة التجار، يمتد كل منهما نحو 950 مترًا، ويتألف السوق من خمسة مداخل رئيسة وخمس ردهات وثلاثة ممرات.

كما سيتيح(سوق ييوو) للتجار والشركات من حول العالم الحصول على أسعار وخصومات الجملة، ما يساعد على تقليل تكاليف التعامل مع سلسلة التوريد، وتقليل أوقات التسليم، عبر الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدبي.

وبفضل موقعها الاستراتيجي، ونهجها الداعم للأعمال والأنشطة التجارية، وبنيتها التحتية القوية لاسيما في مجال النقل الجوي والبحري، والتي تصلها بنحو 400 مدينة حول العالم، تتمتع دبي بموقع متميز وسط أسواق حافلة بالفرص الاستثمارية الواعدة، فيما توفر دبي بوابة العبور المثالية إلى بعض أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا والهند وآسيا وما وراءها، في الوقت الذي تقدر فيه حصة دبي بنحو 11% من أنشطة الشحن العالمية ما يؤكد قيمتها الاستراتيجية وموقعها المحوري بقطاع التجارة والخدمات اللوجستية عالمياً.

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