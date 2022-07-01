بحث التعاون العقاري مع اليابان

المصدر: دبي - البياند

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي القنصل العام لليابان في دبي نوبورو سيكيجوتشي، وذلك بهدف الاطلاع على تجربة الدائرة الرائدة في القطاع العقاري وتحديداً في مجال التسجيل العقاري، وتعزيز سبل التعاون المشترك بين أراضي دبي والجهات المعنيّة بالتسجيل العقاري في اليابان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أبرز الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في القطاع العقاري في دبي، كما اطلع القنصل العام على الأنظمة والآليات المتبعة في عمليات التسجيل والتنظيم العقاري.

وتحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على تعزيز سبل التعاون مع جميع الجهات المحليّة والعالميّة، لتبادل الخبرات وتعزيز أواصر الترابط معها للوصول إلى أفضل المعايير العالمية، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للدائرة، نحو تحقيق التميّز والكفاءة في العمل. وأكدت أراضي دبي أنّ هذه اللقاءات والزيارات من شأنها أن تُثري المعلومات لدى جميع الأطراف، للاستفادة في تطوير الخطط الطموحة لخدمة المجتمع من أجل أن تبقى دبي سبّاقة في التميّز في مختلف مناحي الحياة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز