مبادلة للبترول تحتفل بمرور عقد من النمو

المصدر: أبوظبي- البيان

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احتفلت مبادلة للبترول، الشركة الدولية للطاقة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها، بعد إثبات جدارتها باعتبارها كياناً مستقلاً عن وحدة الطاقة في مبادلة في 2012. وواصلت منذ ذلك الحين تحقيق النمو لتسجل حضوراً لها في 11 سوقاً حول العالم، كما توظف أكثر من 500 شخص. وزاد إجمالي أصول الشركة بنسبة 55%، بينما ارتفع إنتاجها بنسبة 32%. وفي وقت سابق من العام، أعلنت الشركة عن وصولها إلى نصف مليون برميل من النفط المكافئ يومياً للمرة الأولى في تاريخها، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 22% في حجم الإنتاج مقارنة بمستوياتها في 2021.

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار، ورئيس مجلس الإدارة مبادلة للبترول: «أصبحت مبادلة للبترول لاعباً رئيساً في قطاع الطاقة الدولي. واعتماداً على محفظتنا المنحازة للغاية للغاز، واستراتيجيتنا التي تضع شركتنا على المسار الصحيح لاغتنام الفرص في قطاعات الطاقة الجديدة، فإن مبادلة للبترول تنسجم تماماً مع استراتيجيتنا لتحول الطاقة». وقال منصور آل حامد، الرئيس التنفيذي للشركة: «حققنا نمواً هائلاً على مدى العقد الماضي، وأقمنا شراكات قوية ودائمة مع الجهات الرئيسة المعنية».

توطين

تستثمر شركة مبادلة للبترول في الأفراد لتطوير المواهب المحلية، وتمكين التوطين من الوصول إلى 60% في أبوظبي، و96% عبر مكاتب الشركة في جنوب شرق آسيا. وتقوم الشركة بتنمية أنشطتها الاستثمارية المجتمعية حيث استفاد 142 ألف شخص من المشاريع في 2021، بزيادة قدرها 63% عن العام 2020.

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