رضوان خان: «أسبوع التقنية المالية» نافذة على الخدمات المالية بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

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ذكر رضوان خان، الشريك المؤسس والمدير بشركة «إيه جيه إم إس غلوبال كونسلتينغ» للاستشارات بشأن الضرائب والحوكمة أن «أسبوع التقنية المالية في مركز دبي المالي العالمي» والذي انتهت فعالياته أمس، يُعد بمثابة نافذة حقيقية للاطلاع على أحدث ما وصل إليه قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تطورات.

وأدلى خان بتصريحات على هامش فعاليات اليوم الختامي لـ«أسبوع التقنية المالية في مركز دبي المالي العالمي».

وقال خان: «يعد «أسبوع التقنية المالية في مركز دبي المالي العالمي» منتدى فكرياً مدعوماً من القيادة للبحث في أحدث الاتجاهات التقنية في قطاع الخدمات المالية، وبصفة خاصة التقنية المالية «فينتك» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بمشاركة العشرات من المتحدثين البارزين إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع، من خلال مناقشاتهم التي أجروها في عدد من الحلقات النقاشية ضمن فعاليات المنتدى وبحضور الجمهور».

وأضاف خان: «لقد كان لشركة «إيه جيه إم إس غلوبال كونسلتينغ» الفرصة العظيمة للمشاركة في فعاليات «أسبوع التقنية المالية في مركز دبي المالي العالمي»، والذي يسلط الضوء على ظهور وأهمية «فينتك» وما تتضمنه من حلول تقنية مبتكرة للخدمات المالية المتنوعة خلال الحقبة الراهنة التي تتسم بنمو غير مسبوق.

لقد شارك في فعاليات الأسبوع هذا العام عدد كبير من المبتكرين ورواد الأعمال في «فينتك» وما بعدها من مناطق، وأدلوا بدلوهم من خلال آراء مفيدة وأفكار مبتكرة في مختلف القضايا التي تهيمن على مشهد «فينتك» الراهن في المنطقة».

وأوضح خان أن شركة «إيه جيه إم إس غلوبال كونسلتينغ» تعد من الشركات ذات الحجم المتوسط، وتتخصص في تزويد بالخدمات الاستشارية فيما يتعلق بالضرائب، الحوكمة، المخاطر، الامتثال، المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والتحول الرقمي.

واختتم خان: «شارك فريق عمل من الشركة في مناقشات «أسبوع التقنية المالية في مركز دبي المالي العالمي»، حيث تحدث أفراد الفريق خلال المناقشات عن «أداة الامتثال الرقمي»، وهي أداة طورها المتخصصون لدينا في فحص الإجراءات المتخذة ضد غسيل الأموال، حيث تساعد هذه الأداة في تقليل المخاطر المرتبطة بالرقابة المستمرة على ملفات أي شركة، لغرض فحص الإجراءات المتخذة لديها ضد غسيل الأموال».

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