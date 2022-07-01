تراجع أسواق الأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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تراجعت الأسهم المحلية في ختام تداولات جلسة، أمس، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.7%. كما هبط مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.4%. واستقطبت الأسهم سيولة بنحو مليار درهم، منها 1.7 مليار درهم بأبوظبي و287 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على نحو 330 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 96 مليون سهم في دبي ونحو 234 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 16619 صفقة.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.7% ليغلق عند 3223 نقطة بضغط نزول أسهم قطاع العقار 1.2%. ونزل قطاع الاستثمار 0.4%. كما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.4%. ونزل قطاع النقل 0.7% . كما تراجعت أسهم قطاعات التأمين 1.4% والمرافق العامة 1%. وتراجع سهم «ديوا» 1%، بينما صعدت أسهم قطاعي السلع 1.5% والخدمات 1.8%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً نحو 138 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بنحو 56 مليوناً، فيما كان سهم «الفردوس القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.8%.

سوق أبوظبي

تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.4% ليغلق عند 9313 نقطة. وفي قطاع العقار تراجع «الدار» 1.5%، بينما صعد «رأس الخيمة العقارية» 8%. وفي القطاع المالي والبنوك نزل «العالمية القابضة» 0.7% و«أبوظبي التجاري» 0.8% و«أبوظبي الإسلامي» 1.3%، فيما صعد «أبوظبي الأول» 1%. وفي قطاع الطاقة تراجعت أسهم «أدنوك للحفر» 0.3% و«أدنوك للتوزيع» 0.3%، فيما صعد «دانة للغاز» 8%. وفي قطاع الاتصالات نزل سهم «اتصالات» 3%. تراجع «بروج» 1%. وتصدر سهم «ألفا ظبي» النشاط في سوق أبوظبي جاذباً 351 مليونا، فيما كان سهم «ميثاق للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.7%.

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