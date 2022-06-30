«رد تاغ» تشارك في مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت رد تاغ، العلامة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والمتخصصة بالمنتجات المنزلية والأزياء العصرية، تشكيلة هايد آند سيك الجديدة من أزياء الأطفال والمستوحاة من لعبة الغميضة، وتعكس التشكيلة الجديدة، التي أطلقتها العلامة بالتزامن مع بداية موسم الصيف طبيعة الأطفال المرحة والطاقة، التي يتمتعون بها خلال النشاطات الصيفية، وبعد انتهاء الفصل الدراسي، وتزامناً مع انطلاق مفاجآت صيف دبي.

وحرصت العلامة على تلبية أذواق الأهل الباحثين عن أزياء لأطفالهم في هذا الموسم، من خلال تقديم تشكيلة ملائمة للعطلة، ومختلف الأنشطة الصيفية الممتعة، حيث صممت التشكيلة المستوحاة من لعبة الغميضة وطورتها، لتضم أزياء مميزة تجمع بين الحيوية والعملية والأناقة.

وقال شهباز شيخ، الرئيس التنفيذي للمتاجر في رد تاغ: نحرص عند تصميم ملابس الأطفال على توفير أقصى درجات الراحة، ويزداد هذا الاهتمام خلال الصيف نظراً لتعدد أنشطة الأطفال في هذا الفصل، لذلك أطلقنا التشكيلة المستوحاة من لعبة الغميضة، لنوفر للأهل خيارات متنوعة بأسعار مقبولة تبدأ من 17 درهماً.

وتضم التشكيلة قمصان للأولاد برسومات جميلة وسراويل الدنيم القصيرة للحصول على إطلالة متناسقة، إلى جانب البدلات القطنية من قطعتين التي تشكل خياراً مثالياً في هذا الموسم، وخصت العلامة البنات بأطقم الرومبر والبدلات الكاملة والبدلات المكونة من قمصان مريحة وسراويل قصيرة، بألوان وتصاميم مميزة.

وأضاف شهباز: نهدف في رد تاغ إلى توفير أزياء ملائمة لكل المناسبات، لذلك أطلقنا تشكيلات تضم مختلف المنتجات ومخصصة لكل المواسم والاحتفالات، وحرصنا على مراعاة تجربة العملاء واحتياجاتهم مع كل تشكيلة وحملة.

وتواصل رد تاغ السعي لتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة، من خلال إطلاق مجموعة من الخدمات المميزة، مثل خدمة الاستبدال بأي وقت وبأي مكان وخدمة مقاسك المثالي، وخدمة تنسيق الأزياء وخدمة التوصيل المجاني إلى المنزل. تحرص رد تاغ على تعزيز مكانتها الإقليمية في مجال المنتجات المنزلية والأزياء العصرية، من خلال تقديم مجموعة متميزة من الخدمات الجديدة في الشرق الأوسط، وإطلاق برنامج الولاء متعدد المستويات، مكافآت رد تاغ، الذي يضم أكثر من 15 مليون عضو، وحصدت العلامة مؤخراً جائزة ريتيل مي 2021 عن فئة أفضل حملة تسويقية للعام، احتفاء بمساهماتها المميزة.

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