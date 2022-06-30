غرف الإمارات تترأس اجتماع اللجنة المالية للغرفة الإسلامية

المصدر: دبي- البيان

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شارك اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في اجتماع اللجنة المالية الدورة الـ65 للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، الذي عقد عبر تطبيق زووم.

وترأس الاجتماع حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، الذي أشار إلى أن اللجنة ناقشت عدداً من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال، ومنها متابعة قرارات الاجتماع الرابع والستين للجنة المنعقد في فبراير 2022، والاطلاع على القوائم المالية للأعوام 2018، 2019 و2020، فضلاً إلى تعيين مدقق حسابات لعامي 2021 و2022، كما تم اعتماد رسوم الاشتراك السنوي للأعضاء المنتسبين الجدد في الغرفة الإسلامية.

ودعا بن سالم الأعضاء إلى تقديم ما لديهم من توصيات ومقترحات لتطوير المجال المالي للغرفة الإسلامية.

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