48 فلساً زيادة في أسعار البنزين و62 فلساً للديزل خلال يوليو

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود زيادة أسعار البنزين والديزل خلال شهر يوليو 2022 بمقدار يتراوح بين 48 و49 فلساً في البنزين و6 فلوس في الديزل لكل ليتر مقارنة بأسعار شهر يونيو 2022 .

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من اليوم الجمعة أول يوليو 2022، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وارتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 48 فلساً من 4.15 دراهم في يونيو إلى 4.63 درهم في يوليو، كما ارتفع سعر لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار49 فلساً من 4.03 درهم في يونيو إلى 4.52 درهم في يوليو، وكذلك صعد سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 48 فلساً من 3.96 في يونيو 2022 الى 4.44 في يوليو 2022 .

وصعد سعر لتر الديزل بمقدار 62 فلساً لكل ليتر من 4.14 درهم في يونيو الى 4.76 درهم في يونيو 2022 .

يذكر أن اللجنة قد أقرت خفض أسعار البنزين والديزل خلال شهر يناير 2022 بمقدار يتراوح بين 12 و13 فلساً في البنزين و21 فلساً في الديزل لكل ليتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2021، كما أقرت خفض أسعار البنزين والديزل خلال شهر ديسمبر 2021 بمقدار يتراوح بين 3 فلوس في البنزين و4 فلوس في الديزل لكل ليتر مقارنة بأسعار شهر نوفمبر 2021 .

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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