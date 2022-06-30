جوائز نقدية أسبوعية في ميركاتو خلال مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

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يستعد ميركاتو ذو التصميم الإيطالي المميز للاحتفال بمرور خمسة وعشرين عاماً على انطلاق «مفاجآت صيف دبي»، إذ يستضيف مجموعة مذهلة من الأحداث خلال مفاجآت صيف دبي، تتضمن مهرجان السيرك العالمي، وطيفاً واسعاً من المفاجآت الرائعة والخصومات، وفرص ربح جوائز أسبوعية نقدية وجوائز يومية، وتجارب التسوق والترفيه.

وتنتظر محبي التسوق خصومات تتراوح بين 25% - 75% في المتاجر المشاركة في كلا المركزين ميركاتو وتاون سنتر جميرا، بدءاً من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر، فكل متسوق يتسوق بمبلغ 200 درهم في واحد من كلا المركزين سيحصل على فرصة للفوز بجوائز نقدية أسبوعية بقيمة 10.000 درهم.

وسوف تنبض أروقة ميركاتو بأجواء مفعمة بالحياة، وسيتمكن الزوار من الاستمتاع بروعة عروض السيرك العالمية التي ستبهج الزوار بكوكبة من العروض من دول مختلفة، بما في ذلك سيرك موديرنا والسيرك المنغولي والسيرك الأوروبي والسيرك الروسي والعرض الكوميدي ستريت شو، وسيستمتع الأطفال بورش العمل التفاعلية والعروض الجوالة للعائلة والأطفال معاً.

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