«كلاود سبيسز» تفتتح الفرع الثاني في سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «كلاود سبيسز» عن افتتاح فرعها الثاني في سوق أبوظبي العالمي، نظراً لنجاح فرعها الأول في ياس مول وللطلب المتزايد في المنطقة على حلولٍ مرنةٍ لأماكن العمل. هذا الفرع يمتد إلى طابقين كاملين في برج السراب، ويشمل مساحاتٍ مصممةٍ خصيصاً للعمل وغرف الاجتماعات المريحة الخاصة وصالات العمل المشترك الأنيقة.

وصُمم فرع كلاود سبيسز في سوق أبوظبي العالمي ليجذب روّاد الأعمال المبدعين وأصحاب الأعمال الحرة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خلق بيئة مناسبة للعمل والتواصل والتعاون. ويمكن للأعضاء الاستمتاع بالإطلالات البانورامية الساحرة لأفق المدينة من مختلف أنحاء مساحات العمل المشترك في كلاود سبيسز.

وكلاود سبيسز هي شركة رائدة في مجال توفير حلول العمل المرن تهدف من خلالها لزيادة قيمة استثمارات شركة الدار العقارية. انطلقت شركة كلاود سبيسز لأول مرة في ياس مول في أكتوبر 2020، لتُصبحَ أول مساحة عملٍ مشتركٍ في دول الخليج تتواجد في مركزٍ تجاريِّ. وهي تلبي احتياجات روّاد الأعمال والشركات المحلية والدولية، إضافةً إلى إمكانية استفادة أصحاب المحلات في ياس ممّا توفره من مساحةٍ إبداعية مزوّدة بالعديد من الخدمات.

وقال سعود خوري، الرئيس التنفيذي لأصول التجزئة في الدار للاستثمار ورئيس مجلس إدارة شركة C2i، الشركة التابعة لشركة الدار والتي أطلقت كلاود سبيسز: يمثّل كلاود سبيسز مساحة عملٍ تفاعلية توفر من المرونة والسرعة والحداثة ما تفتقده بيئات العمل التقليدية وتتيح سبلاً عديدة للتواصل والعمل المشترك. وإننا نشهد طلباً متزايداً على نموذج العمل بحكم التغيّر المستمر في سلوكيات المستهلكين، وهو ما حرصنا على تلبيته حين وضعنا نموذجنا لمساحة العمل المشترك، لنتمكّن من خلالها من توفير تجربةٍ تلبي متطلبات عملائنا وتفوق توقعاتهم. وقد أثبت نموذج عمل كلاود سبيسز نجاحه في فرعنا الأول في ياس مول، ويسعدنا اليوم افتتاح فرعنا الثاني في سوق أبوظبي العالمي.

وقالت ملك سميكالوفا، المديرة العامة لشركة كلاود سبيسز: نحن سعداء ومتحمّسون لنقدم للشركات المحلية والدولية وروّاد الأعمال وأصحاب الأعمال الحرة فرعاً حديثاً الآن في سوق أبوظبي العالمي في قلب العاصمة الإماراتية. كما يسعدني أن أقول بأننا بلغنا بالفعل 90% من القدرة الاستيعابية للمساحة منذ افتتاحنا قبل أسابيع قليلة فقط، ونحن مستمرون في البحث على فرصٍ أخرى للتوسع في جزيرة المارية. نحن نقدم لشركائنا خيارات مساحة عملٍ مشتركٍ ودفعٍ مرنةٍ، بالإضافة إلى غرف اجتماعاتٍ ومكاتب من جميع الأحجام.

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