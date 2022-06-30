«ماغناتي» تطلق أول سوق إلكتروني يعمل بتقنية «ميتافيرس»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستعد ماغناتي Magnati، المتخصصة في قطاع حلول المدفوعات في المنطقة، لإطلاق منصة «ماغناتي-ميتا في»، التي تعد أول سوق إلكتروني يعمل بتقنية الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد «ميتافيرس»، والتي ستتيح للمستخدمين ممارسة التجارة الإلكترونية بأسلوب جديد ومبتكر.

وتهدف المنصة إلى تطوير الأنماط السلوكية والانتقال بها من «التجارة الإلكترونية» إلى «التجارة التجريبية»، ضمن عالم افتراضي ثلاثي الأبعاد يوفر للمستخدمين معلومات بصرية وحسية، ويسهم في الارتقاء بجودة المعلومات. كما ستعمل المنصة على تسريع التحول من التجارة الإلكترونية ثنائية الأبعاد إلى التجارة متعددة الأبعاد من خلال تمكين المستهلكين من التسوق والتعلم وممارسة الألعاب وحضور الحفلات الموسيقية وغيرها ضمن تجربة افتراضية متميزة عبر الإنترنت.

وتوفر المنصة، التي تعتمد على تقنية البلوك تشين الخاصة بشركة ماغناتي، لتجار التجزئة في الشرق الأوسط أسلوباً جديداً ومبتكراً للوصول إلى العملاء والتفاعل معهم، فهي تتيح للعلامات التجارية المشاركة في تصميم متاجر افتراضية على الإنترنت تسمح للمستهلكين رؤية عروض البيع بالتجزئة والتفاعل معها من خلال تجربة حسية متعددة الأبعاد. وسيتمكن المستخدمون من التفاعل افتراضياً مع مجموعة واسعة من المنتجات والتقاطها وتفحصها وشرائها ضمن مختلف الفئات التجارية مثل الأزياء والبقالة والألعاب والإلكترونيات وغيرها، كما يمكن للمستخدمين أيضاً شراء التذاكر والتسجيل لحضور الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية والدورات التعليمية الافتراضية.

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