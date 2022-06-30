800 علامة تجارية تشارك في مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من «مفاجآت صيف دبي»، إيذاناً بموسم جديد من العروض، والتخفيضات، والجوائز، والأنشطة الترفيهية المميزة، وذلك في الفترة من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر 2022.

وبتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التي تحتفل هذا العام باليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي، سيتم إطلاق العديد من التجارب والفعاليات والعروض الجديدة ليستمتع جميع سكان وزوار دبي بقضاء أمتع الأوقات في ربوع المدينة.

وبمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي وانطلاق الفعاليات في مختلف أنحاء المدينة، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: تنطلق اليوم دورة استثنائية من مفاجآت صيف دبي احتفالاً باليوبيل الفضي لها، لتعكس الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة في تعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للزيارة على مدار العام، والتي ستقدم المزيد من التجارب المميزة، والفعاليات الترفيهية المشوقة، إلى جانب العروض الترويجية التي تسهم في إثراء تجربة التسوق في مراكز التسوق والمتاجر. ولا شك أن تعاوننا مع شركائنا سيمكننا من دعم وتطوير قطاع التجزئة وضمان استمرارية ازدهاره، وكذلك تقديم الأفضل لضيوفنا، وتمكينهم من قضاء أمتع الأوقات في العديد من الوجهات، وخصوصاً مع ما تتمتع به دبي من مقومات سياحية هائلة قادرة على تقديم الكثير من التجارب الفريدة التي تلبي مختلف الأذواق وتناسب كافة الفئات العمرية.

عروض وتخفيضات

ومع بداية دورة هذا العام لمفاجآت صيف دبي، تنطلق تخفيضات الـ25 ساعة، وذلك يومي 1 و2 يوليو بالتعاون مع مراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، حيث يمكن لسكان وزوار دبي التوجه إلى مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة، للاستفادة من العروض الضخمة والتخفيضات التي تبدأ من 25% حتى 90%.

وخلال عرض 25 ساعة تسوق حصرية في مراكز تسوق ماجد الفطيم، سيفوز متسوق محظوظ بجائزة مع مليونير شير خلال مفاجآت صيف دبي، وهي عبارة عن مليون نقطة مكافأة عبر تطبيق «شير». ويمكن المشاركة عن طريق مسح الإيصالات من عملية شراء بقيمة لا تقل عن 300 درهم باستخدام تطبيق «شير» سيتم السحب للإعلان عن المليونير المحظوظ في 7 يوليو.

وسوف تبدأ مفاجآت صيف دبي في الأول من يوليو، وتستمر حتى 4 سبتمبر 2022، وخلالها سيتم تقديم العروض المذهلة عبر أكثر من 800 علامة تجارية في 3500 متجر، حيث يمكن للمتسوقين الاستفادة من تخفيضات تتراوح ما بين 25% إلى 75% على منتجات لعلامات تجارية محلية وعالمية مفضلة على مدار 66 يوماً.

فنادق

كما تطلق مفاجآت صيف دبي «عروض الفنادق 24 ساعة خلال مفاجآت صيف دبي»، في الأول والثاني من يوليو، حيث يمكن الحصول على باقات ومزايا رائعة تشمل 19 فندقاً في دبي، بما في ذلك فندق فيدا كريك هاربور، وفندق فيدا تلال الإمارات، وفندق فيدا داون تاون دبي، وفندق العنوان سكاي فيو، وفندق العنوان فاونتن فيوز والعنوان وسط المدينة، والعنوان دبي مارينا، والعنوان دبي مول، والعنوان بوليفارد دبي، وفندق القصر داون تاون دبي، وفندق أرماني دبي، وفندق إيبيس وان سنترال، ونوفوتيل مركز التجارة العالمي دبي، وإيبيس مركز التجارة العالمي، ومنتجع حبتور جراند أوتوجراف كولكشن، وفندق إدج كريك سايد، وفنادق ومنتجعات جنة فرع دبي، وفندق منزل وسط مدينة دبي، وفندق ومنتجع أتلانتس النخلة.

ومع كل يوم جديد، من 3 حتى 27 يوليو، سيتعرف المتسوقون على مفاجأة جديدة كلياً من مفاجآت صيف دبي. واحتفالاً باليوبيل الفضي، يشهد كل يوم من أيام المفاجآت هذا الصيف الإعلان عن 25 عرضاً جديداً، من الساعة 10 صباحاً وحتى نفاد الكمية. وتشمل العروض جميع فئات المنتجات لدى العلامات التجارية الشهيرة في مجالات الرياضة والأزياء والجمال والمنزل والإكسسوار.

وعند إنفاق 500 درهم أو أكثر في دبي مول، أحد أكبر مراكز التسوق في العالم، يحصل المشتري على فرصة للفوز بأكبر صفقة لهذا العام، وهي عبارة عن جائزة نقدية قدرها مليون درهم، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي. كما تجرى 8 سحوبات أسبوعية تتيح للمشاركين الفوز ببطاقات هدايا من إعمار بقيمة 25000 درهم. وسيتم إبلاغ الفائزين عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وسيجري الإعلان عن أسماء الفائزين عبر حساب إنستغرام @thedubaimall، علماً بأن العرض يستمر من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر.

عيد الأضحى

ويمكن المشاركة في جائزة عيد الأضحى الكبرى حصرياً على الموقع الإلكتروني www.idealz.com للحصول على فرصة لربح 1.000.000 درهم نقداً عند إنفاق 50 درهماً على الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق Idealz على الهاتف المحمول. واحتفالاً باليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي، تمنح Idealz أيضاً المتسوقين من المواطنين والمقيمين والزوار فرصة للفوز بمليون ميل سكاي واردز بالشراكة مع طيران الإمارات سكاي واردز، بالإضافة إلى سيارة تيسلا موديل Y الجديدة كلياً، وشقة سكنية في دبي، وجوائز نقدية بقيمة 100.000 درهم، و250.000 درهم، و500.000 درهم، من بين مجموعة من الجوائز الأخرى.

ولا يفوت الزوار معرض أسبوع ساعات أوميغا في مول الإمارات خلال مفاجآت صيف دبي في الفترة من 1 حتى 10 يوليو، فمع كل عملية شراء من المعرض أو من متجر «ريفولي برستيج» سوف تسنح لهم الفرصة بالدخول في السحب. وسيحصل 24 فائزاً محظوظاً على قسائم هدايا بقيمة 5000 درهم لكل منهم، بحيث سيتم اختيار فائزَين اثنين خلال أيام الأسبوع، وثلاثة فائزين في كل عطلة نهاية الأسبوع خلال المعرض. وسيفوز شخص محظوظ بالجائزة الكبرى، وهي عبارة عن ساعة أوميغا بقيمة 30000 درهم.

ومن 1 يوليو حتى 4 سبتمبر، يمكن للمتسوقين في الواحة مول الاستمتاع بعروض وتخفيضات تصل إلى 75%، كما تسنح فرصة للفوز بجوائز كبيرة عند إنفاق 200 درهم أو أكثر لدى أي متجر في الواحة مول، حيث سيحصل 25 فائزاً محظوظاً على 150.000 نقطة (شكراً) لكل منهم.

كما تسنح فرصة ربح الكثير مع سحوبات «تسوق أكثر ووفر أكثر» التي تقدمها متاجر 1915 من صديقي وأولاده من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر، حيث سيحصل المتسوقون على تخفيضات بنسبة 25% عند شراء ساعة أو قطعة إكسسوارات، وكذلك 30% عند شراء منتجين أو أكثر.

أنشطة

وتزخر مراكز التسوق في دبي خلال مفاجآت صيف دبي بالعديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، إلى جانب ما تقدمه المتاجر والمطاعم بها من عروض ترويجية مميزة، حيث يمكن التوجه إلى «ميركاتو»، الذي يقدم أفضل عروض السيرك العالمية في جميع أنحاء المول خلال هذا الصيف، والتي تشمل «سيرك موديرنا»، و«سيرك منغولي»، و«سيرك أوروبي»، إلى جانب عرض كوميدي رائع. أيضاً يمكن للأطفال الاستمتاع بالتزحلق داخل المول مع عودة زلاقة مدهش الشهيرة. ويقدم سحب جائزة مدهش الكبرى خلال مفاجآت صيف دبي، ليكافئ العملاء سعداء الحظ الذين ينفقون 200 درهم في ميركاتو أو في تاون سنتر بمبلغ 10000 درهم أسبوعياً.

ومن 1 يوليو حتى 31 أغسطس، يستضيف سيتي سنتر مردف «سولت بوب ماركت»، وهو تعاون خاص مع مطعم «سولت» المحلي الشهير في الإمارات، حيث سيقدم مفهوم حلوى البوب لتوفير مجموعة من الحلويات الشهية المصنوعة من الفواكه الاستوائية.

ولعشاق كرة القدم الذين ينفقون 100 درهم أو أكثر في «سيتي ووك» المشاركة في المسابقات الرقمية باستخدام أحدث تقنيات الألعاب الرقمية والابتكار، حيث إن هناك فرصة للاختيار من بين ثلاث ألعاب رسمية وتسجيل النقاط باستخدام الكرات المتوفرة. كما يمكن للزوار الاستمتاع بإعداد محطات Xbox لبعض ألعاب الفيديو التي تدور حول كرة القدم. ومن يبحثون عن عروض الترفيه الحية يمكنهم الاستمتاع برقصة البريك دانس وعروض بي بوي كل يوم جمعة، بالإضافة إلى عروض بطل الفري ستايل العربي يوسف أيمن كل سبت.

موسيقى وترفيه

ويمكن للجميع الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمفاجآت صيف دبي مع الحفل الحي المذهل لمغني فرقة One Direction السابق لويس توملينسون في جولته العالمية Walls World Tour، وذلك في كوكاكولا أرينا يوم السبت 2 يوليو. وتبدأ التذاكر من 225 درهماً، وتفتح الأبواب في تمام الساعة الخامسة عصراً، ويبدأ العرض في الساعة السابعة مساءً.

ولأمسية من الترفيه الحي والمرح، يمكنك التوجه إلى Boeing Boeing في مسرح The Junction الواقع في السركال أفينيو من 1 حتى 3 يوليو. فيما تفتح الأبواب في الساعة 7:30 مساءً، ويبدأ العرض في الساعة 9 مساءً.

ويمكنك حضور العرض المذهل Wish Upon A Star من Fly High Fitness يوم الأحد 3 يوليو في المسرح في مول الإمارات، حيث يمزج العرض بين شتى أنواع الموسيقى والرقص والمسرح والاستعراض والجمباز وفنون الدفاع عن النفس.

ويعود عرض المياه والأضواء «تخيل» إلى دبي فستيفال سيتي مول من 1 إلى 4 يوليو، ليكون وجهة لا تفوت هذا العام. كما يمكنك مشاهدة العرض البصري في «فستيفال باي»، الذي يعتمد على استخدام الضوء والنار والماء لرواية قصة مميزة، مع نوافير ومؤثرات صوتية وتقنيات ليزر ونظام صوت مبهر.

ويمكن للزوار أيضاً المشاركة في المسيرات الكرنفالية المرحة في مختلف مراكز التسوق، بما في ذلك مسيرة اليوبيل الفضي الكرنفالية في دبي فستيفال سيتي مول، ومول الإمارات، أو موكب الكرنفال في سيتي سنتر مردف، وابن بطوطة مول، والخوانيج ووك.

زينة المدينة

وتعم بهجة مفاجآت صيف دبي المدينة، حيث الأجواء المرحة ومجسمات الإضاءة والزينة الخلابة في مراكز التسوق المفضلة في المدينة، مثل كشك الصور Cooler than Ever في دبي فستيفال سيتي مول وابن بطوطة مول، وهيكل الكوخ المميز في مول الإمارات. ويمكن للزوار إيجاد مجسمات مدهش ودانة في مختلف أنحاء المدينة.

عالم مدهش

ويعود «عالم مدهش» في مركز دبي التجاري العالمي، الذي يعتبر من أكبر الفعاليات العائلية الترفيهية والتثقيفية في المنطقة، حيث يمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بمجموعة كبيرة من تجارب التسوق والطعام، وأيضاً المشاركة في الأنشطة مع تجربة ترفيهية غامرة. ومن وحي أجواء البحيرات التي يعيش فيها مدهش ودانة، تم ابتكار الشعار الخاص بعالم مدهش: «عالم مدهش، عالمي، مغامرتك».

وسوف تنقل قناة «سما دبي» افتتاح عالم مدهش في الأول من يوليو بعرض خاص مليء بالألعاب والمسابقات، مع فرصة للفوز بجوائز رائعة. وتتضمن الأجواء المشوقة عروضاً من دان بولتون، وحفلة رقص، وعرضاً احتفالياً خاصاً، إلى جانب فرصة لقاء مدهش ودانة. ويمكن لجميع زوار «عالم مدهش» في يوم الافتتاح الاستمتاع بتخفيضات بنسبة 25% على جميع الألعاب ومنافذ البيع في هذه المناسبة الخاصة.

موفي ماجيك

وطوال شهر يوليو، أجواء من الاحتفالات والاستمتاع بمشاهدة عرض «موفي ماجيك» في سينما ريل. استمتع بليالٍ من السينما العائلية الخاصة والعروض الصيفية الحصرية، أو بقضاء أمسية مميزة في السينما أو شاهد عرضاً ممتعاً مع الأصدقاء، بالإضافة إلى عروض مميزة تسمح للأطفال بارتداء الملابس الخاصة بشخصية الفيلم المفضلة لديهم، ثم مشاهدة الفيلم مجاناً. ويمكن للعائلات أيضاً البحث عن الثنائي الشهير مدهش ودانة.

وهناك فرصة مميزة للفوز بالهدايا عند إنفاق 150 درهماً على المأكولات والمشروبات في مواقع ريل سينما في دبي مول، وسوق الينابيع، ودبي مارينا مول، وذي بوينت، ونادي جبل علي الترفيهي.

وهناك ما هو مميز لكل شخص، مع عرض «امسح واربح»، لذلك يمكن متابعة كل جديد على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بسينما «ريل» من 1 حتى 31 يوليو، ومشاركة التجارب.

اعرف أكثر

ومع التخطيط المسبق لقضاء الصيف في دبي، يمكن للزائر تحقيق أقصى استفادة من كل ما تقدمه المدينة من إقامة مريحة، وفعاليات ترفيهية حية مشوقة، وتجارب تذوق الطعام الفريدة، والنزهات العائلية، وأفضل العروض الأخرى.

وتلقى «مفاجآت صيف دبي» دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة ماستركارد راك بنك والشركاء الاستراتيجيين، مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا)، السيف، مجموعة الزرعوني ميركاتو، مجموعة عبدالواحد الرستماني، بلوواترز، بوكس بارك، سيتي ووك، مركز دبي المالي العالمي، طيران الإمارات، إينوك، اتصالات، لا مير، ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، نخيل مول (ابن بطوطة مول، ذي بوينت، نخيل مول، سوق التنين 2)، وذا بييتش، وذا أوتلت فيليدج.

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