مصرف الشارقة الإسلامي ينظم ورشة عمل حول «مفاتيح النجاح للتفوق المهني»

المصدر: الشارقة- البيان

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نظم مصرف الشارقة الإسلامي ورشة عمل بعنوان «مفاتيح النجاح للتفوق المهني»، وذلك ضمن برنامج «مهنتي»، الذي يهدف إلى تمكين الطلبة المنتسبين للبرنامج من اكتساب المهارات المطلوبة في العمل المصرفي، من خلال تنظيم مجموعة متكاملة من الدورات التدريبية الميدانية في مختلف أقسام المصرف وفروعه، ويتم تقديمها بإشراف فريق متخصص لتطوير مستوى مهارات الراغبين بالالتحاق لقطاع الصيرفة الإسلامية.

واستهدفت الورشة الطلاب الجامعيين المسجلين في برنامج التدريب الداخلي «مهنتي» حيث تضمنت عدة محاور منها: نبذة عن الأعمال المصرفية، مهارات تشكيل الأهداف المستقبلية، تقييم وفهم الشخصيات، وأفضل أساليب التواصل. إلى جانب أهم النصائح لاجتياز مقابلات العمل، والطرق الجديدة في التقدم للوظائف. كما تم التطرق إلى كيفية إثراء الملف الشخصي، وتزويد الطلاب بأفضل مصادر التعلم للدورات التدريبية والشهادات التخصصية والتطوع وورش العمل وغيرها.

يأتي برنامج «مهنتي»، ليركز على أهمية تمكين الطلاب الجامعيين بمهارات العمل المطلوبة والخبرة المصرفية الشاملة، مساهمةً منه في زيادة الوعي في مجال الصيرفة الإسلامية الذي يعد رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني.

وبناءً على المواضيع التي تم طرحها خلال الورشة، أبدى الطلاب المتدربون عن تقييمهم الإيجابي للورشة ومدى أهمية المحاور المقدمة التي تسهم في رسم المسار المهني الأفضل لمستقبلهم.

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