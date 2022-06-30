تسهيل تمويل تجاري من مصرف الإمارات للتنمية لشركة «جيه إل دبليو» لتنفيذ مركز بيانات بـ«مصدر»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، عن الموافقة على منح تسهيل تمويل تجاري لشركة «جيه إل دبليو» JLW الشرق الأوسط، لتصميم وبناء وتسليم مركز بيانات ينطلق العمل فيه بقوة 31.8 ميغاواط لترتفع قدرته لاحقاً إلى 60 ميغا واط، وذلك في مدينة «مصدر» بأبوظبي.

ووقع اتفاقية التسهيل التمويلي أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، ومايكل بو فرحات، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة JLW الشرق الأوسط - مكاتب الشركة في دبي.

و قال أحمد النقبي: يشكل التركيز على المشاريع ذات الأثر التنموي، وخاصة المشاريع التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، أحد العناصر الأساسية في استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية لتمكين القطاع الصناعي الوطني من خلال التمويل المباشر وغير المباشر. وسيساهم إنجاز مركز البيانات في ’مصدر‘ إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية لدولة الإمارات والتحول التدريجي إلى اقتصاد رقمي متكامل بالإضافة إلى تسريع سيادة البيانات وتطوير إمكانيات تحليلها ومعالجتها وغيرها من الخدمات في التقنيات التي تركز على البيانات في الدولة.

وأضاف: مراكز البيانات ركيزة أساسية في اقتصاد اليوم الذي يقوم على التكنولوجيا، وهي تدعم نجاح واستمرار العمليات التجارية، وكذلك تطوير منظومات التكنولوجيا المتقدمة. واستوفت JLW، التي تُعتبر واحدة من الشركات البارزة في المنطقة في مجال الهندسة الكهربائية والميكانيكية ومقاولي المشتريات والبناء، متطلبات التمويل المتعلقة بمعايير الأهلية للتمويل وحصلت على درجات عالية في مقياس الأداء التنموي، ويسعدنا أن نتمكن من دعم إنجاز هذه المنشأة المتطورة.

وقال مايكل بو فرحات: اتفاقية التمويل خطوة مهمة لأنها تساعدنا على المضي قدمًا بثقة في هذا المشروع. ونحن ندرك أن الوصول إلى التمويل المناسب لهذا النوع من المشاريع يمكن أن يكون صعباً ومعقداً، ولكن الحل المرن والتنافسي للغاية الذي وفّره مصرف الإمارات للتنمية سيضمن وفاءنا بمعايير الجودة الصارمة لعميلنا. ويسعدنا أن نوظف خبرتنا لضمان الانتهاء من جميع عناصر هذا المشروع وفقًا لأعلى المعايير في القطاع وتحقيق إنجاز جديد لصالح دولة الإمارات.

وبموجب عقدها، ستكون JLW مسؤولة عن التصميم الجاهز، والهندسة، والمشتريات، والتركيب، والاختبار، والتكليف، وتسليم مركز البيانات.

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