"جبل علي" سوق عالمي يمكن المصنعين من الوصول إلى 3.5 مليارات مستهلك حول العالم

المصدر: وام

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كشفت "دي بي ورلد" عن دورها المحوري والفاعل في مبادرة "اصنع في الإمارات" من خلال امتلاك وحدة أعمال للصناعات الخفيفة مصمّمة تحديدا للشركات الصغيرة والمتوسطة لبدء عمليات التصنيع في المناطق الاقتصادية والمجمعات اللوجستية في دولة الإمارات، علاوة على توفير ميناء جبل علي /المنشأة الرائدة التابعة لموانئ دبي العالمية - الإمارات/؛ لمنظومة رائدة للخدمات اللوجستية على مستوى العالم التي تمكّن المصنّعين من الوصول إلى ما يزيد على 3.5 مليار مستهلك حول العالم، وأكثر من 65% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأكدت "دي بي ورلد" - في تصريح خصت به وكالة أنباء الإمارات "وام" - توفيرها البيئة المناسبة للمستثمرين في دولة الإمارات من خلال المناطق الاقتصادية ومجمعات الخدمات اللوجستية التابعة لـ "دي بي ورلد" الإمارات وجافزا، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات، بدءًا من البنية التحتية المتطورة لعمليات التصنيع وإعادة التوزيع، إلى الحلول المصمّمة خصيصًا لتناسب متطلبات المستثمرين.

وحول الحوافز التي تقدمها للمصنعين والمستثمرين، أوضحت "دي بي ورلد" أن نظام المنطقة الحرة يوفر للشركات العاملة فيها صفر بالمئة على ضريبة الشركات والرسوم الجمركية للسلع المستوردة لغرض التصنيع أو المعالجة ضمن المنطقة الحرة، علاوة على ذلك، تعفى شركات المنطقة الحرة لجبل علي /جافزا/ من دفع الرسوم الجمركية المرتبطة بتطوير المصانع أو استيراد الآلات والمعدات الخاصة بإنشاء المرافق الصناعية، وينطبق ذلك أيضا على المواد الخام المستوردة للصناعات المحلية "اصنع في الإمارات".

وأكدت أن شعار "إصنع في الامارات" يعد فرصة لفتح نوافذ التصدير وجذب عقود التوريد للأسواق الدولية، حيث تضم المنطقة الحرة لجبل علي /جافزا/ ما مجموعه 767 تراخيص صناعية، كذلك 172 تراخيص صناعية في مجمع الصناعات الوطنية.

وبخصوص دفع تنافسية الإنتاج المحلي وإعطائه الأفضلية، نوهت "دي بي ورلد" إلى أن قائمة أبرز المصانع والمنتجات محلية الصنع في جبل علي ضمن قطاع المأكولات تشمل شركات مثل شركة الخليج للسكر، ونستله، والشركة الخليجية للصناعات الغذائية - كاليفورنيا جاردن، الأكوزاي، وهنتر فوودز، ويونيليفر .. أما في قطاع الخدمات الميكانيكية والكهربائية والمعادن والصلب ومواد البناء، فتشمل شركات مثل: مجموعة نافكو، وكوناريس، ودانوب، وكراون الإمارات المحدودة، وكونتك، أما في قطاع الورق والتغليف، تعمل شركات مثل: إكسبرس باك برنت، وهوت باك، والبيادر انترناشيونال، وبيبر جيز انترناشيونال، وفي القطاعات الأخرى، تشمل الشركات الرصاصي لصناعة العطور، وأمات للصناعات الزجاجية، والإمارات للمناديل المبللة، وغيرها الكثير.

وام/محمد جاب الله/مصطفى بدر الدين

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