HUB71 و e& المؤسسات تطلقان أول مركز إماراتي للتميّز في مجال الذكاء الاصطناعي

المصدر: وام

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أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، وe& المؤسسات من مجموعة e& /المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات/، اليوم عن إطلاق أول مركز تميّز في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة.

ويعكس إطلاق هذا المركز أهمية الشراكات والتعاون مع المؤسسات والحكومات والمستثمرين والشركات الناشئة لإرساء أسس عالم أكثر ذكاءً وأماناً واستدامة من خلال المشاركة في طرح حلول خاصة بالقطاع وقائمة على الذكاء الاصطناعي.

وقّع على الشراكة الخاصة بهذا الإطلاق في مقرّ Hub71، بدر العلماء، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـHub71؛ وسلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لشركةe& المؤسسات، حيث سيوفر المركز منصة لحلول الذكاء الاصطناعي سيتم بناؤها وتوسيع نطاقها انطلاقاً من أبوظبي.

وقال العلماء : سيوفر مركز التميز الأول من نوعه في المنطقة في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي سيتخذ من Hub71 مقرًا له، بيئة مثالية لإطلاق وتنمية حلول التكنولوجيا المبتكرة وتوسيع نطاقها، كما سيتيح للشركات الناشئة فرص الاستفادة من مجتمع Hub71 وبرامجه ومنصاته المتخصصة بتبادل المعارف والخبرات.

وتوقع العلماء أن تواصل سوق الذكاء الاصطناعي العالمية نموها المطرد لتتراوح قيمتها بين 5.5 إلى 12.5 تريليون دولار بحلول العام 2030، مما يوفر فرصا كبيرة لقطاعات النمو الاستراتيجي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في إمارة أبوظبي ..مؤكدا الحرص على مواصلة العمل لتطوير هذه التقنيات وتمكينها من الاضطلاع بدورها كمحفز للاقتصاد الوطني المتنوع والمستدام انطلاقًا من التزامنا بأهداف ريادة الأعمال التي تضمنتها مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

وأضاف الرئيس التنفيذي بالإنابة لـHub71 : تجمعنا مع e& المؤسسات رؤية مشتركة تهدف إلى تسريع التحول الرقمي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات، ونتطلع إلى التعاون معًا لتشجيع الشركات في أبوظبي والعالم على توظيف حلول الذكاء الاصطناعي في أعمالها.

من جهته، قال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لشركة e& المؤسسات: تقع على عاتقنا مسؤولية دعم المجتمعات والمدن للتكيّف مع متطلّبات المستقبل الرقمي، ونقوم بذلك من خلال طرح برامج مبتكرة مثل برنامج "المستقبل الآن" الذي أسهم في عدد من مبادرات التعاون المثمرة والشراكات المستدامة وأدّى إلى الاعتماد التجاري للحلول المبتكرة ..مشيرا إلى أن مركز التميز سيساهم في مجال الذكاء الاصطناعي، بدعم من شريكنا الاستراتيجي DataRobot، في تحقيق رؤيتنا بأن نكون عامل التمكين الرقمي الرائد لعملائنا من الشركات والحكومات بحيث نمكّنهم من إنشاء مؤسسات قائمة على البيانات.

وأبدى تطلعه إلى تحفيز النقاش حول التحوّل الرقمي بالاستفادة من خبرات المؤسسات الرائدة وشركات الذكاء الاصطناعي، وإقامة شراكات طويلة الأمد مع أبرز مسرّعات الأعمال ومقدمي خدمات التكنولوجيا إقليمياً ودوليا.

وسيكون مركز التميّز في مجال الذكاء الاصطناعي، التابع لشركة e& المؤسسات، الأول من نوعه في الإمارات؛ وبذلك يساهم في ترسيخ ريادة الدولة للابتكار في الذكاء الاصطناعي وتبنّيه .. وسيضمّ المركز مجموعة لافتة من المواهب والشركاء، وسيعمل على ربط الشركات الناشئة والمؤسسات والشركات الاستثمارية ببعضها لتطوير وتوسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وبالإضافة إلى هذه الشراكات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، ستبني e& المؤسسات شراكات جديدة وتشكّل حاضنة لنماذج أعمال رائدة في مركز التميّز في مجال الذكاء الاصطناعي.

وستتمكن الشركات المنضوية في برامجها الابتكارية مثل "المستقبل الآن" من الانضمام أيضاً إلى برامج Hub71 ذات القيمة المضافة .. كما ستستفيد الشركات الناشئة من مجتمع Hub71 الحيوي ومنظومته المتنامية من شركات رأس المال المخاطر التي تبلغ قيمة أصولها قيد الإدارة 1.72 مليار دولار.

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