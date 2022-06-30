تعاون بين الأحواض الجافة العالمية و"كانفا" لتقديم تجهيزات علوية لسفن تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة

المصدر: وام

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وقّعت شركة الأحواض الجافة العالمية عقداً مع شركة "كانفا أيه إس" المتخصصة في عمليات معالجة النفط ومقرها النرويج، لتقديم وحدة تجهيزات علوية لسفن إنتاج النفط البحري. ويعد هذا المشروع بمثابة التعاون الأول الذي يجمع بين الأحواض الجافة العالمية وشركة "كانفا".

وسيتم وضع وحدة التجهيزات العلوية "إم 10" على متن سفينة تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة، واستخدامها في معالجة النفط الخام المستخرج من الآبار النفطية، ويتم بعد ذلك إزالة المياه من النفط الخام وتجفيفه وفقًا لمعايير ومواصفات جودة التصدير. ويبلغ وزن وحدة تجهيزات المعالجة حوالي 700 طن، حيث من المقرر تسليمها خلال الربع الثاني من عام 2023.

وتوفر شركة "كانفا أيه إس" خدمات هندسة الإنتاج والمشتريات والبناء والتشغيل الأولي للمرافق ضمن قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة.

ويساهم هذا العقد في تعزيز التزام شركة الأحواض الجافة العالمية في دعم متعامليها لتوسيع نطاق وصولهم إلى الطاقة، حيث تمتلك خبرة رائدة في هذا المجال من خلال تصنيع أكثر من 40 وحدة تجهيزات لسفن تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة.

وقال فيجارد سولهايم، مدير المشروع بشركة "كانفا": " يُسعدنا التعاون في هذا المشروع مع شركة الأحواض الجافة العالمية. وتضمن خبرة شركة ’كانفا‘ الكبيرة في تصميم وحدات التجهيزات العلوية للسفن، كذلك المعرفة الواسعة لشركة الأحواض الجافة العالمية في بناء السفن البحرية بتسليم المشروع في الوقت المحدد والإلتزام بأعلى معايير الجودة. ولدينا ثقة كبيرة في نجاح مشروع تنفيذ وحدة التجهيزات العلوية هذه، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع الأحواض الجافة العالمية." من جانبه، قال الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية: "نتطلع إلى العمل مع شركة ’كانفا‘ من أجل تقديم وحدة التجهيزات العلوية لسفن تخزين وتفريغ الإنتاج، مما يعكس ثقتهم في القدرات الفنية لدينا وسجّلنا الحافل بالإنجازات في هذا المجال. كما تتيح لنا خبرتنا في تجديد وتطوير وتحديث سفن تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة تقديم الدعم لشركة ’كانفا‘ في تحقيق أهدافها. ويسعدنا الدخول في شراكة جديدة مع الشركة وتمهيد الطريق كي نحظى بعلاقة تجارية طويلة الأمد معها."

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