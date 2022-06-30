مسؤولون: إدارة فريدة صنعت النجاحات

المصدر: دبي - بشار باغ

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وصف مسؤولون في مختلف جهات وهيئات حكومة دبي، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بالشخصية القيادية الملهمة من الطراز الرفيع والفريدة التي تصنع النجاحات، مؤكدين أن سموه صاحب بصمات يشهد لها الجميع في مختلف القطاعات والمؤسسات التي يشرف عليها، وأشاروا في الوقت نفسه إلى أن سمو الشيخ أحمد بن سعيد يحرص دائماً على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بالارتقاء بمكانة دبي العالمية في كافة المجالات، وتعزيز المساهمة الفعالة للقطاعات الحيوية وتطوير أدائها بشكل متواصل.

مساهمة فعالة

وقال عبد الرحمن صالح آل صالح، مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي، إن السياسة المالية المعتمدة من اللجنة العليا للسياسة المالية بدبي، التي يرأسها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أضحت المحرّك الرئيس لاقتصاد دبي، مشيراً إلى أن أهدافها صيغت بما يحقق المساهمة الفعّالة في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي المستقرة التي تشهدها الإمارة، وتحسين المركز المالي للحكومة، والارتقاء بقدراتها التنافسية.

وأكّد آل صالح، العضو في اللجنة العليا للسياسة المالية بدبي، أن دائرة المالية نجحت خلال الأعوام الماضية، بفضل توجيهات سموّ رئيس اللجنة، في تنفيذ عمل السياسة المالية الذي انتقلت به حكومة دبي من إطار التوازن المالي إلى إطار التوازن الاقتصادي.

وأضاف: «التزمت «مالية دبي» بمبادئ إدارة المال العام، من شفافية واستقرار وكفاءة ومرونة ومسؤولية، في ضوء حرص اللجنة العليا على توطيد القواعد المالية الدولية من الانضباط المالي الكلي، فأسهمت الضوابط المالية الفعّالة المفروضة على إعداد الموازنة وإدارة المخاطر المالية، في الحفاظ على ذلك الانضباط وتحديد الأولويات الاستراتيجية في تخصيص الإنفاق، للمساهمة في تخطيط الموازنة وتنفيذها بنجاح ينسجم مع أولويات حكومة دبي في تحقيق أهدافها».

نموذج متفرد عالمياً

قال الدكتور محمد الزرعوني، الأمين العام لمجلس المناطق الحرة بدبي: «ينضم المجلس فخراً إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد، في التعبير عن امتنانا وتقديرنا لسمو الشيخ أحمد بن سعيد؛ لما يقدمه من جهود مخلصة وإيمان ملهم والتزام حقيقي في جعل دبي عاصمة عالمية بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».

وأضاف: «عبر العقود الماضية وفي محطات مختلفة، أسهم سمو الشيخ أحمد بن سعيد في تأسيس نموذج متفرد عالمياً منافساً في قطاعات ومجالات عدّة جعلت من دبي في تصدر مستمر.

فقطاع المناطق الحرة بدبي يعد الأعلى تنافساً وجاذبية، والأكثر طلباً في المقارنات المعيارية العالمية، وذلك للدور المؤثر الذي قاد به نجاح المناطق الحرة عالمياً، الأمر الذي أسهم في زيادة حضور وقوة مجتمع الأعمال العالمي في دبي وارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما أن قيادة سموه لهذا النجاح جعلت من المناطق الحرة أكثر اقتراناً بالابتكار والتقدم التكنولوجي والمدن الذكية، الأمر الذي أهلها أن تجعل دبي الموطن المفضل والأكثر جاذبية لنمو وازدهار الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمدينة المفضلة للمقار الرئيسة والإقليمية للشركات العالمية الكبرى».

مكانة دبي

وأكد محمد عبد الله أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، المدير التنفيذي المنتدب لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، أن جهود سمو الشيخ أحمد بن سعيد، شكلت عاملاً أساسياً في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بالارتقاء بمكانة دبي كمركز طيران دولي مرموق ينافس باقتدار أعرق مراكز الطيران حول العالم.

وأشار إلى أن قطاع الطيران في دبي حقق تحت قيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد قفزات نوعية، وسجل نمواً مبهراً، وحقق تطوراً مذهلاً في كافة المجالات والخدمات الأرضية والجوية بالتزامن مع استباق التوجهات العالمية في صناعة الطيران واعتماد أفضل الممارسات والحلول الذكية لخدمة المسافرين وكافة الشركات والجهات العاملة في القطاع الذي بات من الركائز الأساسية لاقتصاد دبي.

نقلة نوعية

قال جمال الحاي، نائب الرئيس في مؤسسة مطارات دبي: «شكل تسلّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عام 1985، منصب رئيس دائرة الطيران المدني بدبي وقيادته لطيران الإمارات التي تأسست في ذات العام، نقلة نوعية في مسيرة تطور صناعة الطيران بدبي، وساهم في ترسيخ مكانة الإمارة على خارطة النقل الجوي».

ولفت إلى أن سمو الشيخ أحمد بن سعيد قاد قطاع الطيران في دبي الذي حلق بنجاح تجاه أعلى مراتب الصدارة في صناعة الطيران المدني دولياً، وساهم سموه في وصول مطار دبي إلى المرتبة الأولى عالمياً في أعداد المسافرين الدوليين، فيما أصبحت طيران الإمارات بقيادة أكبر ناقلة دولية في العالم.

نجاحات تاريخية

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «منذ تولي سمو الشيخ أحمد بن سعيد قيادة البنك حقق الأخير نجاحات غير مسبوقة ورسخ مكانته الرائدة في الخدمات المصرفية في المنطقة.

وتحت قيادة سموه ونتيجة لخبرته الواسعة وما يتمتع به من صفات القائد الأمثل والشخصية القيادية النادرة التي تتصف بسداد الرؤية والقدرة على مواجهة التحديات وحل الأزمات وتذليل العقبات، واصلت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني تحقيق نجاحات تاريخية غير مسبوقة والوصول إلى أسواق إقليمية لم تصل إليها من قبل».

وأضاف: «على الرغم من كل الظروف والتحديات التي واجهتها الأسواق العالمية، فقد حقق البنك بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن سعيد أداءً قوياً، حيث أظهرت المجموعة مرونة عالية في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المسبوقة التي شهدها العالم، كما قمنا بتقديم الدعم لمتعاملينا وموظفينا والمجتمعات التي نعمل ضمنها لتجاوز هذه الأوقات الصعبة، وواصلنا التركيز على تحقيق النمو المستدام وطويل الأمد لعملياتنا. وبالرغم من التغييرات التي فرضتها علينا جائحة «كوفيد 19»، فإن توجيهات وإسهامات سموه أسهمت في تحقيق أفضل قيمة لمساهمينا ومتعاملينا وموظفينا».

معايير جديدة

وتابع القاسم قائلاً: «بتوجيهات سموه، يستمر البنك بوضع معايير جديدة كلياً في القطاع المصرفي المحلي والإقليمي وتسجيل وتيرة نمو ملفتة وتوسع إقليمي كبير وتعزيز مرونته في مواجهة مختلف الظروف والتحديات. وفي الحقيقة، لقد توسع البنك تحت قيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد بشكل تاريخي وشهد زيادة كبيرة في مداخيله من الأسواق الدولية.

وبفضل طموحات قيادة سموه باتت علامة البنك اليوم رديفاً للتميز المصرفي، والابتكار وأفضل التجارب المصرفية. كما تلعب المجموعة تحت قيادة سموه دوراً فاعلاً في المجتمعات التي تخدمها، وتمنح مبادرات التنوع والإدماج أولوية قصوى، وتحرص على نشر التوعية المالية.

شخصية ديناميكية

أكد جمال الحاي أن سمو الشيخ أحمد بن سعيد يتمتع بشخصية قيادية ديناميكية لا يرضى بأنصاف الحلول وملهماً لجميع فرق العمل في صناعة الطيران وكافة الجهات والقطاعات التي يشرف عليها سموه.

ونوّه بأن قطاع الطيران في دبي ومع جميع الإنجازات الكبرى التي حققها بفضل رؤية القيادة الرشيدة وإشراف سمو الشيخ أحمد بن سعيد يقف أمام مرحلة جديدة من الآفاق الواعدة ومسيرة جديدة من التميز.

وأفاد بأن توجيهات سمو الشيخ أحمد بن سعيد ركزت دائماً على توفير تجربة سفر راقية ومتميزة تليق بسمعة دبي، وتحمل ميزاتها الخاصة لاستقبال ضيوف الإمارة، بما يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دبي مطاراً للعالم.

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