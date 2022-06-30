غرفة الفجيرة تحتفل بتخريج الدفعة الثانية لبرنامج الدبلوم المهني

المصدر: الفجيرة - البيان

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احتفلت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بتخريج الدفعة الثانية من منتسبي برنامج الدبلوم المهني للتجارة وريادة الأعمال الاحترافية من رائدات ورواد الأعمال، بحضور الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة الغرفة وكل من خالد خلفان الكعبي وسلطان محمد مليح وعائشة محمد الجاسم وعبد الرحمن عبيد بن نمرود ومصبح محمد عبيد المزروعي أعضاء مجلس الإدارة وسلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة.

افتتح الحفل الشيخ سعيد بن سرور الشرقي بكلمة قال فيها إن تخريج الدفعة الثانية من رائدات ورواد الأعمال يؤكد على النتائج الإيجابية لبرنامج الدبلوم الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع مركز الابتكار العالي للاستشارات والتدريب.

وأكد حرص الغرفة على الدعم الكامل للبرامج التدريبية لرائدات ورواد الأعمال من أصحاب الأفكار الإبداعية والمتميزة، ليتمكنوا من تأسيس مشاريع متنوعة وتنميتها وإدارتها بكفاءة عالية ولخلق جيل جديد من أصحاب الأعمال يسهم في مسيرة النهضة الاقتصادية لإمارة الفجيرة والدولة بصفة عامة، مواكبة لأهداف الغرفة واستراتيجية الفجيرة 2040 وخطط الدولة للتنمية المستدامة، وتمنى لجميع الخريجين التوفيق والنجاح في مشاريعهم.

مبادرات

وألقى سلطان الهنداسي، مدير عام الغرفة، كلمة أوضح خلالها أن برنامج الدبلوم المهني للتجارة وريادة الأعمال يأتي ضمن مبادرات الغرفة لتأهيل وإعداد 100 مواطن من رائدات ورواد الأعمال المحترفين للدخول في سوق العمل بكفاءة عالية واقتدار.

وهنأ الدفعة الثانية من المنتسبين للبرنامج البالغ عددهم 24 منتسباً الذين أكملوا الفترة التدريبية والعلمية على أيدي خبراء في مختلف تخصصات الإدارة المالية والتسويق.

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