«دبي المالي العالمي» يقود «الفينتك» بنجاح في المنطقة

المصدر: دبي- سيد صالح

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أكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن المركز قاد قطاع التقنية المالية «الفينتك» بنجاح في منطقة الشرق الأوسط، أفريقيا وجنوب آسيا.

جاء ذلك في كلمة له في اليوم الثاني من فعاليات «أسبوع التقنية المالية في مركز دبي المالي العالمي».

وذكر أميري أن التقنية المالية تحقق تقدماً على نحو غير مسبوق خلال الحقبة، التي تلي جائحة «كوفيد 19» في العالم، موضحاً أن العالم ينتقل الآن وبسرعة إلى مرحلة جديدة من الابتكار في تبني وتطبيقات التقنية المالية.

وقال أميري: «منذ خمس سنوات مضت، أطلق «مركز دبي المالي العالمي» أول برنامج في المنطقة لتسريع التقنية المالية، ورحب المركز آنذاك بالمجموعة الأولى من المبدعين والمبتكرين في قطاع التقنية المالية، ضمن برنامج «فينتك هايف».

ومنذ ذلك الحين، أنشأنا المنصة الأكثر شمولاً للتقنية المالية بالمنطقة من خلال «مركز الابتكار» التابع لنا، حيث تجمع بين التعليم، البرامج المُسرعة والداعمة للابتكار، الخبرات، وتراخيص التشغيل والاختبار التنظيمية، بُغية الوصول إلى التمويل.

ومن بدايات ضعيفة، حققنا نمواً متسارعاً حتى تحولنا إلى واحد من أفضل 10 مراكز للتقنية المالية عالميا، ولدينا مجتمع يتجاوز قوامه 500 عميل، يُعدون بمثابة جزأ لا يتجزأ من النظام البيئي المالي الأكبر بالمنطقة والذي يتكون مما يزيد على 3600 عميل».

وأضاف أميري: «نفخر بأننا قدنا نجاح قطاع التقنية المالية في منطقة الشرق الأوسط، أفريقيا وجنوب آسيا، وفي غضون الأشهر الأولى من العام الجاري فقط، جمعت الشركات المتخصصة في التقنية المالية والابتكار لدينا 400 مليون دولار، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ، التي جمعتها منذ أن قدنا نمو القطاع 940 مليون دولار. والتقنيات التي تطورها الشركات الناشئة، التي تقع مقارها الرئيسية في دبي المالي العالمي نجحت بالفعل في توسيع نطاق تأثير وتطبيقات التقنية المالية.

وتطرق أميري إلى المفاهيم والتطبيقات التقنية الجديدة مثل «ويب 3»، «الأصول المُشفّرة»، و«البلوك تشين»، وغيرها، وانتشارها داخل «مركز دبي المالي العالمي»، وقال: بات استخدام «البلوك تشين» أكثر انتشاراً في ظل اتجاه السلطات التنظيمية وفرق العمل المعنية بالامتثال أكثر انفتاحاً على تطبيق هذه التقنية الجديدة في المعاملات التجارية.

ومع ازدياد الثقة في «باللوك تشين»، بدأت السلطات التنظيمية، مثل «سلطة دبي للخدمات المالية» تقدم الاستشارات والخدمات التنظيمية المتعلقة بالأصول الافتراضية. كذك، فإنه رغم تفاوت أسعار العُملات المشفرة، إلا أنها تُعد مستقبل صناعة التمويل».

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