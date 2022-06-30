«فيتش» تؤكد تصنيف «دبي لصناعات الطيران»

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيفها للجدارة الائتمانية لدى شركة «دبي لصناعات الطيران» عند التصنيف «BBB-»، وهو نفس التصنيف الذي ثبتته لبرنامج السندات الممتازة غير المؤمنة لدى كل من «دبي لصناعات الطيران للتمويل» و«صكوك دبي لصناعات الطيران» ومنحت الشركة نظرة مستقبلية مستقرة.

وبحسب تقرير أصدرته «فيتش» أمس، فإن هذه التصنيفات التي منحتها الوكالة للشركة تأتي في سياق المراجعة التي أجرتها الوكالة أمس أيضاً لقطاع تمويل الطائرات على مستوى العالم، والذي يتضمن تصنيفات لتسع شركات عالمية تنشط في هذا القطاع، ومن ضمنها «دبي لصناعات الطيران».

وذكر التقرير أن تثبيت تصنيف «فيتش» للشركة يعكس المصداقية العالمية التي يحظى بها اسم «دبي لصناعات الطيران» باعتباره واحداً من أكبر الأسماء على مستوى العالم في قطاع تأجير الطائرات، تنوع أسطول الطائرات الذي تمتلكه الشركة، التنوع الجيد في محفظة الطائرات لدى الشركة، وقوة مركز الشركة فيما يتعلق بتوافر السيولة. وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها «فيتش» للشركة وجهة نظر الوكالة بأن الشركة ستظل محتفظة بغطاء كاف من السيولة على مدار الفترة التي تغطيها النظرة المستقبلية.

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