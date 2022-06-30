مكتوم بن محمد: أحمد بن سعيد رفيق نجاحات دبي

المصدر: دبي ــ «البيان»

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أشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بجهود وعطاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ودوره في قصة نجاح دبي وريادتها العالمية إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنفيذ رؤيته لجعل دبي أجمل مدن الأرض.

وقال سموه في تغريدات عبر «تويتر» مرفقة بفيديو عن سمو الشيخ أحمد: «في كل فصل من فصول نجاح دبي تجد اسم الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم. رافق قائدها منذ صغره وعمل وفق رؤيته لجعلها من أجمل مدن الأرض. ساهم في ريادتها العالمية لقطاع الطيران، وسخّر جهده لبناء حكومة رائدة واقتصاد عالمي ومدينة عصرية. شكراً للشيخ أحمد بن سعيد على ما قدمه ويقدمه لدبي في كل يوم».

وردَّ سمو الشيخ أحمد بن سعيد بتغريدة شكر عبر «تويتر» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد باني دبي ونهضتها، وقال سموه: «كل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الذي قادنا ووجهنا لتحقيق هذا النجاح، فهو باني دبي ونهضتها، وهو من وفر جميع عناصر نجاحي ونجاح إخواني في الحكومة، ومعه الآن أنجاله الذين لي شرف العمل معهم. شكراً لمكتوم، وهذا عهدي لكم بأن أكون دائماً الساعد والعضد لخير هذا البلد وخير أهله».

كما غرّد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، مشيداً بسمو الشيخ أحمد بن سعيد، قال فيها: «الصديق العزيز الشيخ أحمد بن سعيد يستحق الإشادة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد، فمنذ بداياته ضمن فريق المبدع الكبير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وهو يعمل بمثابرة وصمت لخدمة دبي والإمارات، عطاء الشيخ أحمد يتحدث عنه، فتواضعه لا يسمح له بالحديث عن نفسه، إلا أن إنجازاته لا تخطئها العين».

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