«البنك الدولي»: أداء جيد للإمارات في الشمول المالي

المصدر: دبي- سيد صالح

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رصد «البنك الدولي» أداءً جيداً للإمارات فيما يتعلق بالشمول المالي، وذلك من واقع الأرقام الواردة في «قاعدة البيانات العالمية للشمول المالي، لعام 2021»، التي أصدرها البنك أمس، ويرصد من خلالها مستويات الشمول المالي في دول العالم، وأيضاً مستويات انتشار المدفوعات الرقمية ومستويات مرونة الخدمات المصرفية على مستوى العالم في زمن جائحة «كوفيد 19» وما بعدها.

وبحسب الأرقام الواردة في قاعدة البيانات، فقد سجلت الإمارات نسباً مرتفعة فيما يتعلق بامتلاك سكانها لحسابات مصرفية خاصة بهم حتى نهاية العام الماضي.

فقد بلغت نسبة السكان البالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية في الإمارات إلى إجمالي عدد سكان الدولة 86% حتى نهاية عام 2021.

وارتفعت هذه النسبة إلى 87% فيما يتعلق بنسبة السيدات اللائي يمتلكن حسابات مصرفية خاصة بهن إلى إجمالي سكان الدولة حتى نهاية العام الماضي. أما النسبة الأبرز، فهي نسبة البالغين الفقراء الذين يمتلكون حسابات مصرفية خاصة بهم إلى إجمالي عدد سكان الدولة، وقد بلغت هذه النسبة في الإمارات 83% حتى نهاية العام الماضي.

وتشير هذه الأرقام إلى تجاوز الإمارات حاجز الــ 80% في كافة المعايير، الأمر الذي يشير إلى تمتع الإمارات بمستوى جيد من الشمول المالي، بالمقارنة مع باقي دول العالم.

ويُقصد الشمول المالي انتشار الخدمات المصرفية المتنوعة بين مختلف فئات السكان في كل دولة من دون تفرقة على أي أساس.

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