المنظومة الاقتصادية ترسخ الريادة العالمية للإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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واصلت الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً خلال النصف الأول 2022، من خلال منظومة اقتصادية تقوم على توسيع شراكاتها الاقتصادية وتعزيز مشاريعها الاستراتيجية، استناداً إلى رؤية القيادة الرشيدة ومنجزات الدولة التنموية وإمكاناتها الاقتصادية التنافسية، لتواصل المضي قدماً في مسارات التنمية والازدهار.

وأشار تقرير لوكالة أنباء الإمارات (وام) إلى أن الدولة نجحت خلال النصف الأول من 2022 في تصدر أهم المؤشرات التنافسية الاقتصادية في الوقت الذي شهدت فيه الأشهر الماضية مجموعة من المشاريع الاستراتيجية النوعية ذات العائد الإيجابي على اقتصاد الدولة.

اتفاقيات

وشهد النصف الأول من العام توقيع الإمارات مع عدد من الدول اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، وتعزيز الشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم، للعمل على تعزيز مكانة الدولة بوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية.

ووقعت الإمارات مع الهند اتفاقية اقتصادية شاملة دشنت لحقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين وتعزيز العلاقات التاريخية بينهما. كما أبرمت دولة الإمارات وإسرائيل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بهدف توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية، وتحفيز التجارة البينية غير النفطية وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.

تنمية

وشهد العام الجاري، الإعلان عن شراكة صناعية تكاملية بين الإمارات مصر والأردن من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.

تنافسية

وضمن ريادة الدولة في المؤشرات العالمية خلال النصف الأول من العام، وفي محور التنافسية الصناعية، صنفت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، الإمارات في المرتبة الأولى عربياً في تقرير الأداء الصناعي التنافسي لعام 2022، والذي حققت خلاله الدولة قفزات كبيرة خلال السنوات الماضية.

كما حلت الإمارات ضمن فئة «التصنيف المرتفع» لتصبح الدولة العربية و الوحيدة التي تحافظ على موقعها في هذه الفئة للعام الثاني على التوالي، وهي أعلى فئة ضمن التصنيفات الخمسة التي يتضمنها التقرير والتي تشمل أيضا تصنيفا فوق المتوسط والمتوسط ودون المتوسط والمنخفض.

وشهد شهر يونيو، الإعلان عن تصدر الإمارات، للعام السادس على التوالي، البلدان العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، والذي صنف الدولة في المرتبة الثانية عشرة عالمياً. وحلت الإمارات أولى عربياً والـ 19 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2022 الصادر عن «الأونكتاد».

ريادة الأعمال

حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2022 حسب التقرير الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال متقدمة من المرتبة الرابعة عالمياً في تقرير العام الماضي، ومتفوقة بذلك على جميع الاقتصادات العالمية المشاركة في التقرير حيث حصلت الدولة على أعلى معدل على الترتيب العام للمؤشر بواقع 6.8 درجات، وحلت في المرتبة الأولى عالمياً في استبيانات رواد الأعمال باعتبارها الجهة الأفضل على مستوى العالم لتأسيس وبدء الأعمال التجارية والبيئة الأكثر دعماً لريادة الأعمال.

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