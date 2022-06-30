دبي تستضيف «سكيفت جلوبال فورم إيست» في ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وشركة سكيفت آي إن سي، وهي واحدة من أبرز شركات الإعلام المؤثرة في قطاع السياحة والسفر في العالم، عن استضافة الدورة الأولى من «سكيفت جلوبال فورم إيست»، خلال الفترة بين 13 و15 ديسمبر المقبل في دبي.

وتعد الفعالية المزمع إقامتها بدبي، أول امتداد دولي لمؤتمر «سكيفت جلوبال فورم»، الرائد على مستوى العالم في قطاع السياحة والسفر، والذي تستضيفه مدينة نيويورك الأمريكية، خلال سبتمبر من كل عام، على مدار العقد الماضي. وتمكن المؤتمر من استقطاب أكثر من ألف شخصية قيادية في القطاع، بهدف مناقشة أحدث التطورات والتوجهات في قطاع السياحة العالمي.

ويجمع «سكيفت جلوبال فورم إيست»، نخبةً من أبرز الرؤساء التنفيذيين، والقادة المبدعين، لتسليط الضوء على التوجهات والمبادرات التي تسهم في رسم ملامح القطاع لمرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19»، وكذلك التمازج ما بين التكنولوجيا والتسويق، والوسائل المتقدمة للتواصل مع المستخدمين والمستهلكين، وما يتعلق بمسائل التجربة والتصميم، وكذلك الدور المتنامي لموضوع الاستدامة في قطاع السياحة، بالإضافة إلى تركيز الاقتصادات الحديثة والمتطورة على قطاع السفر، بوصفه المحرّك الاقتصادي الرئيس في المستقبل، وغيرها من المحاور المهمة الأخرى.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: يشكل إطلاق استراتيجية قوية للتعافي، أحد العوامل التي رسخت مكانة دبي على مستوى العالم، كمركز رائد للأعمال والسياحة والفعاليات، بما فيها استضافة إكسبو 2020 دبي بنجاح كبير.

وأضاف: انطلاقاً من مساعي دبي المستمرة للاستفادة من النجاحات التي حققتها استراتيجية التعافي لمرحلة ما بعد الجائحة، يشكّل «سكيفت جلوبال فورم إيست»، منصةً عالميةً للحوار المشترك والتفكير الاستشرافي والابتكار، ويهدف لتشكيل مستقبلٍ واعدٍ ومستدام لقطاع السياحة والسفر بشكل عام. ونتطلع لاستضافة شركائنا وقادة القطاع من مختلف أنحاء العالم في دبي، ضمن هذه الفعالية الاستثنائية، التي تمتدّ على مدار يومين، نتبادل خلالهما مجموعةً من الرؤى والأفكار والمعارف.

وقال رأفت علي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سكيفت: يسرّنا إقامة سلسلة «سكيفت جلوبال فورم»، على مستوى عالمي في دبي، والتي تُعد حلقة وصل بين آسيا والغرب، وهو ما ينسجم مع رؤيتنا بأن قطاع السياحة والسفر، يتجاوز الحدود الجغرافية للقطاعات والأسواق.

قادة القطاع

وتستقطب فعاليات سكيفت عدداً كبيراً من أبرز قادة قطاع السياحة والسفر والمبدعين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مشاركين من 116 دولةً مختلفة، فيما يشكل التنفيذيون ومؤسسو الشركات والمديرون، حوالي نصف عدد المشاركين في تلك الفعاليات، والتي شهدت بدورها مشاركة مجموعة كبيرة من المتحدثين، بما فيهم رؤساء تنفيذيون لدى العديد من شركات السفر العالمية الرائدة، وكذلك العلامات التجارية، مثل ماريوت وأكور، وشركات السياحة والسفر الإلكترونية، مثل بوكنغ واٍكسبيديا، إلى جانب الشركات المبتكرة في القطاع، مثل إير بي إن بي، وأوبر .

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