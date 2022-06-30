تراجع طفيف للأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

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شهدت أسواق الأسهم المحلية تراجعاً طفيفاً في ختام تداولات جلسة أمس ليتوقف المؤشر عن الصعود الذي استمر جلستين متتاليتين منذ بداية الأسبوع. وتماسك سوق دبي بدعم صعود قطاعات العقار والمرافق العامة والتأمين، ليتراجع المؤشر بنسبة 0.2%. كما تماسك سوق أبوظبي بدعم ارتفاع قطاع الطاقة ليتراجع المؤشر بنسبة 0.4% ويغلق عند 9353 نقطة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.7 مليار درهم، منها 1.6 مليار درهم بأبوظبي و142 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على نحو 261 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 57 مليون سهم في دبي ونحو 204 ملايين سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 15364 صفقة.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي بنحو طفيف وبنسبة 0.2% ليغلق عند 3246 نقطة بدعم صعود أسهم قطاع العقار 0.2% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 0.6% و«الاتحاد العقارية» 0.9%، بينما تراجع «إعمار للتطوير» 2% و«ديار»1%. كما صعدت أسهم قطاعي التأمين 0.2% والمرافق العامة 1.6%. وصعد سهم «ديوا» 1.6%.

ونزل قطاع الاستثمار 1.2% مع هبوط «شعاع كابيتال» 2.5% و«دبي للاستثمار» 0.9% و«سوق دبي المالي» 1.7%. كما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.6% بضغط هبوط «الإمارات دبي الوطني» 1.5%، بينما صعد «دبي الإسلامي» 0.2%. ونزل قطاع النقل 0.1% بنزول «أرامكس» 1.3%، بينما ارتفع «العربية للطيران» 0.5% و«الخليج للملاحة» 0.8% وتراجعت أسهم قطاعات السلع 7% والاتصالات 2% والخدمات 0.8 %.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً نحو 31 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بنحو 19 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» بنحو 17 مليون درهم، فيما كان سهم «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8%.

سوق أبوظبي

تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة %0.4 ليغلق عند 9353 نقطة وفي قطاع العقار تراجع «الدار» %0.2، بينما صعد «رأس الخيمة العقارية» %0.2. وفي القطاع المالي والبنوك صعد «العالمية القابضة» %0.4 و«أبوظبي الإسلامي» %2، فيما تراجع «أبوظبي الأول» %1.6 و«أبوظبي التجاري» %0.2. وفي قطاع الطاقة صعدت أسهم «أدنوك للحفر» %2.4 و«أدنوك للتوزيع» %1.9 و«دانة غاز» %1.5. وفي قطاع الاتصالات، نزل سهم «اتصالات» 2% و«الياه سات» %0.8. كما تراجع «بروج» %1.3.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي جاذباً 452 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بنحو 223 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي» 117 مليوناً، فيما كان سهم «بالمز الرياضية ارام» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7 %.

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