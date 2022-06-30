بحث تعميق العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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اختتم معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، زيارة ناجحة إلى ولاية فلوريدا الأمريكية، استغرقت يومين، ركزت على سُبل تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والولايات المتحدة.

والتقى الزيودي كلاً من مايكل أوديني عمدة مقاطعة بروارد، ودين ترانتاليس عمدة فورت لودرديل، وواين ميسام عمدة ميرامار، وخوسيه بيبي دياز رئيس مجلس ميامي.

وناقش الزيودي مع المسؤولين سبل تعزيز التعاون بين الإمارات وفلوريدا، مع التركيز على الاستثمار والسياحة والإنشاءات والرعاية الصحية. وتأتي تلك الاجتماعات عقب زيارة وفد من عمداء فلوريدا في مارس الماضي أبوظبي ودبي والشارقة، حيث تواصلوا مع مجتمع الأعمال الإماراتي وحضروا الفعاليات الختامية لـ«إكسبو 2020 دبي» وزاروا الجناح الأمريكي بالمعرض.

وقال الدكتور ثاني الزيودي: «تُعتبر فلوريدا البوابة التجارية للأمريكتين، بينما تقع الإمارات على ملتقى طرق التجارة العالمية. لذا من المنطقي أن تطور الإمارات علاقات وثيقة مع تلك المنطقة النابضة بالحياة اقتصادياً، وقد استقبلت الإمارات في السابق وفوداً متعددة من عمداء فلوريدا، وما زلنا حريصين على الارتقاء بفرص الشراكة الاقتصادية معاً.

اجتماعات

وشارك ثاني الزيودي في فعاليات واجتماعات في ميامي وفورت لودرديل، بهدف مناقشة سبل تطوير الأعمال والتواصل، واستضاف هذه اللقاءات مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، والاتحاد التجاري الدولي، وفلوريدا إنتربرايز، وهي شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص هادفة لتعزيز التنمية الاقتصادية في فلوريدا، ومنظمة eMerge Americas التي تركز على تحويل ميامي إلى المركز التكنولوجي الأهم في الأمريكتين.

وترتبط فلوريدا بعلاقات تجارية متنامية مع الإمارات، إذ بلغت قيمة صادرات الولاية إلى الدولة عام 2021 أكثر من مليار دولار من البضائع، مما يجعلها إحدى أكبر 10 ولايات مصدرة إلى السوق الإماراتي. ودعمت هذه الصادرات بنحو 6,000 وظيفة في الولايات المتحدة. كما صدّرت الإمارات ما تزيد قيمته على 180 مليون دولار من البضائع إلى فلوريدا في العام نفسه.

يشار إلى أنه خلال زيارة العمدة سواريز إلى الإمارات في مارس، وقّع اتفاقية توأمة مدن مع معالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف تعميق العلاقات بين دبي وميامي. وحضر حفل التوقيع حينها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

كما أطلقت طيران الإمارات في يوليو 2021 الخدمة الأولى على الإطلاق لنقل الركاب بين دبي وميامي، مما يتيح فرص عمل وسياحة وترفيه جديدة بين الإمارات وجنوب فلوريدا. وتسيّر الشركة رحلات إلى أورلاندو منذ 2015، وخدمت سابقاً جنوب فلوريدا عبر مطار فورت لودرديل هوليوود الدولي بين 2016 و2020.

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