أمازون تستضيف «مسابقة لتسويق الأفكار للمبتدئين» خلال أسبوع التكنولوجيا المالية

المصدر: دبي- البيان

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شاركت أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، وهي مزود لخدمات إدارة ومعالجة الدفع الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في النسخة الأولى من أسبوع التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي، واستضافت أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، خلال أسبوع التكنولوجيا المالية، «مسابقة لتسويق الأفكار للمبتدئين»، والتي شهدت طرح رواد الأعمال والمبتكرين في القطاع أفكارهم التجارية أمام لجنة من كبار المدراء التنفيذيين لدى أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني. وانتقل بعد ذلك الفريق الفائز لاستكشاف الفرص التجارية المحتملة مع فريق أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني.

ودعماً للشركات من كافة الأحجام، طرحت أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني «عرض أسبوع التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي»، والذي يعفي الشركات الجديدة، التي اختارت التعامل مع أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني من دفع أي رسوم للمعاملات، والتي يمكن أن تصل قيمتها إلى 200,000 درهم، فضلاً على تعيين مدير حساب خاص بهم لتسريع عملية الالتحاق.

كما شهد الحدث تفاعل كبار المسؤولين في أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني في نقاشات مع عدد من الشخصيات البارزة المشاركة من قادة ومبدعين ومبتكرين، يعملون في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمحورت النقاشات حول الطريقة، التي يمكن من خلالها دمج العملات الرقمية بنجاح وأمان، ضمن خيارات الدفع المتاحة في المنطقة، وذلك بهدف زيادة الكفاءة وتوسيع الخيارات المتاحة للشركات والعملاء في المنطقة.

وقال بيتر جورج، المدير الإداري في أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني: مع استمرار تطور مشهد الدفع الإلكتروني، نبقي تركيزنا على استكشاف الدور، الذي يمكن أن تلعبه العملات الرقمية في عمليات الدفع. ونحن نؤمن بأنه بفضل التقنيات الجديدة ستصبح عمليات الدفع أكثر سرعة وأماناً وأقل تكلفة، ونهدف إلى أن نكون جزءاً من هذا المستقبل بطريقة تعزز السهولة، وتتيح المزيد من الخيارات للشركات ولعملائها، ولا شك في أن اهتمام مركز دبي المالي العالمي بالابتكار وتطوير مستقبل التكنولوجيا المالية بقيادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، يشعرنا بحماس شديد، ونتطلع إلى تنمية تعاوننا المشترك، من خلال مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي.

وخلال المؤتمر، أدار محمد امتياز، رئيس قسم تطوير الأعمال في أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني ندوة، مسلطاً الضوء على الطريقة التي سيفسح فيها الابتكار في خدمات الدفع الإلكتروني المجال أمام المدفوعات الرقمية، وشارك سريناث هاريهاران، رئيس قسم إدارة المنتجات في أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، بدوره في جلسة نقاش في أسبوع التكنولوجيا المالية، وتم التداول في الجلسة بتطور خدمة «اشتر الآن، وادفع لاحقاً» وتداعياتها على الشركات وعملائها.

وتأتي مشاركة أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني في أسبوع التكنولوجيا المالية تماشياً مع التزامها بالتفاعل ورعاية المجتمعات المتعددة من التكنولوجيا المالية إلى تجارة التجزئة عبر الإنترنت ومجالات الأعمال على نطاق أوسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال «أمازون فينتك لاب»، الذي يشكل ملتقى للابتكار والإبداع الرقمي في قلب مركز دبي المالي العالمي، ومركز التكنولوجيا المالية.

ويشهد «أمازون فينتك لاب» تنظيم العديد من النشاطات، حيث تتعاون أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني مع المبتكرين والشركات الناشئة والشركاء لدعم البرامج والأفكار الجديدة وزيادة الوعي والمعرفة حيال عمليات الدفع الإلكتروني وقطاع التكنولوجيا المالية حول العالم. ومن خلال «أمازون فينتك لاب»، تقدم أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني دعماً للشركات الناشئة من خلال الإشراف والتدريب في المجالين التقني، وغير التقني على حد سواء لتسريع نموها، من خلال منح فرص التعاون مع أمازون.

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