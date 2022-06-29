«جلاكسو سميث كلاين» توقع اتفاقية لتصنيع الأدوية محلياً داخل الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت شركة الرعاية الصحية البريطانية العالمية العلمية «جلاكسو سميث كلاين» عن اتفاقية تصنيع جديدة مع "بيوفنتشر هيلث كير" وهي منشأة تصنيع معتمدة مقرها في دولة الإمارات، ومن خلال الاتفاقية ستنقلُ «جلاكسو سميث كلاين» إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال التغليف الثانوي الخاصة بـ 20 من منتجاتها الرئيسية في العديد من المجالات العلاجية، بما في ذلك الجهاز العصبي المركزي، والأمراض الجلدية، وأمراض المسالك البولية، والحساسية، وأمراض الجهاز التنفسي.

وستساعد هذه الاتفاقية على ضمان إمداد ثابت وسلس، ما يتيح استجابة أكثر كفاءة لمعالجة أي فجوات ناشئة في الإمداد، وستؤثر هذه الخطوة أيضاً بشكل إيجابي على المرضى، من خلال ضمان حصولهم على أدوية «جلاكسو سميث كلاين» عالية الجودة التي يصفها أطبائهم.

تماشياً مع التزام «جلاكسو سميث كلاين» بتقديم الرعاية الصحية للمرضى في الدولة، ستساعد الشراكة في تأمين إمدادات موثوقة من الأدوية الأساسية التي يكون الطلب عليها عالياً، والتي توصف على نطاق واسع للمرضى في الدولة. كما أنها تتماشى مع مهمة "بيوفنتشر هيلث كير"، كشركة تابعة لشركة "جلوبال ون هيلث كير" القابضة، قطاع الرعاية الصحية في مجموعة ياس القابضة، لإنشاء سوق جذابة لشركات التصنيع العالمية وتحقق نمو هائل في قطاع الصحة المحلي. في الوقت الحاضر، تخطط "بيوفنتشر هيلث كير" لتوسيع مجموعة منتجاتها لتضم الأقراص الدوائية الصلبة.

وتعد التعبئة الثانوية مرحلة التصنيع النهائية اللازمة لشحن المنتجات التي اجتازت مرحلة التغليف الأولي، تستخدم التعبئة الثانوية للتغليف المحلي لوحدات متعددة من المنتج، وتسهيل النقل من الشركة المصنعة إلى المستخدمين النهائيين. سيستمر تصنيع أدوية "جلاكسو سميث كلاين" في منشآتها الخاصة، بينما ستنجز "بيوفنتشر للرعاية الصحية" مرحلة التعبئة الثانوية.

أعلن عن الشراكة في حفل أقيم اليوم في دبي، وحضر كل من سايمون ريدشو، نائب مدير إدارة التجارة الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، السفارة البريطانية، والدكتورة جزيم أكالين، نائبة الرئيس لشركة " جلاكسو سميث كلاين" الخليج، وأشرف رضوان، الرئيس التنفيذي لشركة لشركة جلوبال ون هيلث كير كما حضرت سارة تايلور، مديرة إدارة التجارة الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، السفارة البريطانية، ومحمود هيكل الرئيس التنفيذي لشركة "بيوفنتشر هيلث كير".

وقال المندوب التجاري لصاحبة الجلالة في الشرق الأوسط، سايمون بيني: "يسر المملكة المتحدة دعم هذه الشراكة الجديدة بين - جلاكسو سميث كلاين وبيوفنتشر هيلث كير- التي تؤكد على استثمار -جلاكسو- طويل الأجل في الإمارات العربية المتحدة. توضح هذه الاتفاقية كيف يمكن للتعاون بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة أن يفيد المرضى في جميع أنحاء الإمارات، مع ضمان سلسلة التوريد المرنة في السنوات المقبلة، مما يضمن مكانة الإمارات كمركز إقليمي رائد في مجال الأدوية".

من جانبها، أكدت الدكتورة أكالين أن الاتفاقية ستدخل حيز التشغيل الكامل بحلول نهاية عام 2022. وقالت: "ستدعمنا هذه الاتفاقية في مساعينا لتوفير قيمة أكبر عبر مجموعة علاجاتنا المقدمة للمرضى. تدعم شراكتنا مع -بيوفنتشر هيلث كير- مهمتنا المتمثلة في النهوض برعاية المرضى، مع المساهمة بشكل إيجابي في رؤية الدولة المتمثلة في إنشاء مركز تصنيع أدوية قادر على المنافسة عالمياً".

وعلق أشرف رضوان، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ون هيل كير": "تماشياً مع الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة دولة الإمارات لتطوير قطاع الأدوية في الدولة، نرحب بهذه الشراكة الجديدة مع -جلاكسو سميث كلاين- لدفع مهمتنا المشتركة إلى الأمام معاً، من خلال تحسين حياة المرضى عبر تحقيق سلسلة قيمة القطاع الرعاية الصحية.

والمهم في هذه الشراكة هو وجود منشأة التصنيع الحديثة في دبي، والتي تطابق المعايير المحلية والدولية التي حددتها وزارة الصحة الإماراتية، وأيضاً بتلك الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، وإدارة الدواء والغذاء- USFDA، وممارسات التصنيع الجيد للاتحاد الأوروبي- EU GMP. من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، نهدف إلى تعزيز مكانة الدولة التي لا مثيل لها، كشركة رائدة في مجال الأدوية في المنطقة وخارجها".

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