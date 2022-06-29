الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان تحصل على «شهادة المعيار الدولي لتجربة المتعاملين»

المصدر: عجمان - البيان

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تسلم الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، شهادة «المعيار الدولي لتجربة المتعاملين ICXS:2019» والتي حصلت عليها الدائرة بنتيجة 94.8% بعد نجاحها في تحقيق الجودة الشاملة في مجال خدمة المتعاملين وتميزها في تحسين تجربة المتعاملين وتزويدهم بخدمات متكاملة وفق أساليب عصرية ومنظومة عمل متطورة.

وقال رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن الحصول على هذه الشهادة المرموقة يؤكد مستوى النضج والتقدم الذي بلغته الدائرة في مجال خدمة المتعاملين وتوجهها الاستراتيجي نحو التميز الشامل الذي يرتكز في المقام الأول على تحقيق سعادة المتعاملين وتعزيز كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة بأسلوب حديث ومعايير عالمية تخدم أهداف الدائرة ورؤيتها المستقبلية.

وثمن التطور الملحوظ في مستوى جودة خدمات الدائرة بفضل التحول الرقمي الذي ساهم بشكل كبير في تحسين تجربة المتعاملين على مختلف القنوات ورفع مستوى رضاهم، وذلك بالنظر إلى سهولة وسرعة الحصول على الخدمة، فضلاً عن دقة الإجراءات التي صممت بعناية لتواكب تطور الأداء الحكومي في إمارة عجمان، مشدداً على ضرورة تحقيق التطوير والتحسين المستمر لرحلة المتعاملين بالارتكاز على منهجيات عمل مبتكرة تعتمد على آراء المتعاملين ومقترحاتهم، وتتيح لهم فرصة المشاركة في تصميم الخدمات لتلبي رغباتهم ومتطلباتهم.

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