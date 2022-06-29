«مايكروسوفت للشركات الناشئة» ومكتب أبوظبي للاستثمار يحتفلان بتخريج الدفعة الثانية من برنامج المسرع

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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احتفلت «مايكروسوفت للشركات الناشئة» بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار، بتخريج الدفعة الثانية المكونة من 21 شركة ناشئة من برنامج المسرع «GrowthX Accelerator''. وشهد الحفل مشاركة العديد من القائمين على هذه الشركات؛ والشركاء؛ والمستثمرين، ونخبة من المسؤولين الحكوميين؛ إضافة إلى مجموعة من الجهات المعنية بمنظومة الشركات الناشئة على صعيد المنطقة.

وعملت الشركات الناشئة المشاركة في الدفعة الثانية من البرنامج طيلة 12 أسبوعاً عن كثب مع شركاء البرنامج الرئيسيين الممثلين بـ«دي إتش إل»؛ «إرنست آند يونغ»؛ «بي دبيلو سي» ؛ «Koç Holding»، وذلك للمشاركة في إنشاء حلول تقنية تعالج التحديات الحقيقية التي تواجه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قاموا بعرض حلولهم على مجموعة من الشركاء الذين بدورهم سجلوا ملاحظاتهم على المشاريع المطروحة.

وأكد المهندس عبد الله الشامسي، المدير العام بالإنابة لدى مكتب أبوظبي للاستثمار أن الشركات الناشئة تُعد محركاً أساسياً لتحفيز الابتكار ودافعاً قوياً لخلق المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى ضرورة تقديم جميع الفرص المتاحة لها للوصول إلى الأدوات والموارد التي تحتاج إليها لتحقيق التأثير الإيجابي على مستوى تنمية البلاد وازدهارها، منوهاً إلى أن إطلاق برنامج GrowthX Accelerator بالشراكة مع مايكروسوفت جاء من أجل دعم الشركات لتنمية وتطوير أعمالها وتمكين القطاع الخاص من الوصول إلى الابتكارات الفريدة.

وقدم التهنئة للفوج الثاني من الشركات الناشئة التي تخرجت من البرنامج، مُعرباً عن أمله في رؤية ما ستقدمه الحلول التي ابتكروها من أثر ملموس على صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة كافة.

وقال سيد حشيش مدير عام مايكروسوفت الإمارات: شهدنا على مدار البرنامج التطور المذهل الذي حققه رواد الأعمال حيث تمكنوا من استغلال كل الفرص المتاحة في البرنامج من أجل تعزيز مهاراتهم وتطوير حلولهم التي بدورها تسهم في تنمية وتوسيع نطاق أعمالهم.

وصمم برنامج المسرع»GrowthX Accelerator'' خصيصاً لتمكين الشركات الناشئة عبر إتاحة الأدوات والدورات واكتساب المعرفة التي يحتاجون إليها لكي يتطوروا، كما يتيح البرنامج للشركات الأخرى فرصة تعزيز مساعيها الرامية إلى إشراك الشركات الناشئة المبتكرة بطرق فعالة تمكنهم من تقديم حلول فريدة للتحديات التي يواجهونها. وفي ختام النسخة الثانية من البرنامج نقدم شكرنا للجهود الكبيرة التي قدمها الشركاء ونهنئ الشركات الناشئة التي تخرجت بنجاح.

وكجزء من التزام مايكروسوفت تجاه تمكين الشركات الناشئة في المنطقة، سيُتاح للشركات الناشئة المتخرجة بنجاح من البرنامج إمكانية الوصول إلى الأدوات المناسبة والدعم اللازم من فريق مايكروسوفت للشركات الناشئة، في حين ستعمل بعض الشركات الناشئة أيضاً مع شركاء مايكروسوفت في المستقبل لتحديد فرص الأعمال المحتملة والمطروحة.

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