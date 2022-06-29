مشروع القناة بأبوظبي يستهدف استقبال 10 ملايين زائر في عامه الأول

المصدر: أبوظبي- البيان

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كشف مشروع القناة، الوجهة لتجارب المطاعم والترفيه على الواجهة المائية في أبوظبي، عن تسجيل إقبال لافت منذ افتتاحه، مما يفسح المجال أمام تحقيق هدف الوجهة في استقبال أكثر من 10 مليون زائر بحلول نهاية 2022. وتحقق الواجهة البحرية نمواً متسارعاً يسهم في ترسيخ مكانتها الحيوية في قلب العاصمة الإماراتية، حيث استقبلت منذ افتتاحها في نوفمبر 2021 أكثر من 500 من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، وحصدت أكثر من 45 مليون تفاعل على الإنترنت.

ويُعد «ذا ناشونال اكواريوم» الوجهة السياحية الأبرز في مشروع القناة، حيث يحتضن «عالم الكنوز الطبيعية» أكثر من 330 نوعاً فريداً من الكائنات الحية وأكثر من 46 ألف حيوان، ما ساهم في استقطاب أكثر من 350 ألف زائر منذ بداية هذا العام؛ 20% منهم من السياح. كما نال برنامجاه التعليميان، «بروفسور أكواديمي» و«علماء الأحياء البحرية الصغار»، شهرة واسعة وشعبية كبيرة بين العائلات والأطفال، حيث استضافا أكثر من 25 ألف طالب عن طريق تنظيم الرحلات المدرسية خلال أربعة أشهر.

وتوفر القناة باقةً واسعة من المطاعم والمقاهي الأصيلة والجديدة، والتي تساهم في تعزيز تجارب المطاعم وتوسيع عروض المأكولات في العاصمة. وتشمل المطاعم الجديدة التي أضافتها القناة إلى محفظتها المتنامية كلّاً من، تجارز كوفي ووركس؛ مطعم بافو؛ كارتل كوفي؛ سبيس كافيه؛ مطعم مادو التركي؛ مطعم جراند بيروت؛ مطعم بينكي فيش؛ مطعم وينغ إت؛ مطعم سلو برجر؛ نوتوريوس كافيه؛ مطعم أوتورو الياباني؛ مطعم أدريفت برغر؛ مطعم أوزو الياباني؛ كافيه تيرا؛ مطعم تيست - ذا بريدج للمأكولات الصحية والعضوية؛ جود كافيه؛ مطعم تزال؛ مطعم أوي للمأكولات المتوسطية.

وقال ستيوارت جيسينج، مدير عام مشروع القناة: نسعى منذ اليوم الأول إلى ترسيخ مكانة القناة كوجهةٍ رائدة على مستوى أبوظبي والإمارات بشكل عام من خلال التقدم الكبير الذي يحرزه «ذا ناشونال اكواريوم» وذا بريدج لايفستايل هب، إلى جانب محلات المتنامية من المطاعم والمقاهي، إضافة إلى المرافق الترفيهية الضخمة التي تنطلق قريباً على امتداد 20 ألف كيلومتر مربع، مثل سينما سيتي، وبكسول للألعاب، وأدرينارك أدفنتشر، بهدف دعم طموحات القناة المستقبلية.

وستواصل القناة مسيرة النجاح في الربع الثالث من العام مع افتتاح مجموعة جديدة من المطاعم والمقاهي، إضافة إلى إطلاق سينما سيتي، التي تضم 15 صالة عرض فاخرة توفر أفضل التجارب الغامرة لمشاهدة أبرز الأفلام العالمية فضلاً عن افتتاح بكسول للألعاب، مجمع ألعاب الواقع الافتراضي ومركز ألعاب الرياضات الإلكترونية، الذي يستقطب عشاق الألعاب الإلكترونية ويوفر أحدث تجارب الألعاب وأكثرها تميزاً تحت سقف واحد. ويتفرد مجمع بكسول للألعاب باحتضانه لأول أكاديمية مُعتمدة للرياضات الإلكترونية في المنطقة، بهدف تسليط الضوء على أهمية الممارسة المسؤولة للألعاب.

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