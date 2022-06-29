«إمكان» تطلق المرحلة الثانية من مشروع حدائق الجرف

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «إمكان» العقارية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «حدائق الجرف»، وهو مجمع سكني متكامل يمتد على مساحة 370 هكتاراً ضمن المخطط الرئيسي لمشروع «الجرف».

ويقع مشروع الجرف في منطقة غنتوت بين أبوظبي ودبي. ويمتد المخطط الرئيسي للمشروع على طول 1.6 كيلومتر لساحل الخليج العربي، ويتكامل بسلاسة مع البيئة الطبيعية المحيطة، مما يسهم في صون التراث والتاريخ الغني للمنطقة.

وفي ظل الطلب القياسي والإقبال الواسع الذي شهده مشروع «حدائق الجرف»، قررت «إمكان» إطلاق المرحلة الثانية من المشروع، على أن تكتمل المرحلة الأولى بحلول منتصف عام 2023.

وتضمنت المرحلة الأولى من «حدائق الجرف» مجموعتين من الفلل، هما «جود» و«بدور»، وحققتا نجاحاً كبيراً في أوساط المستثمرين والمستخدمين النهائيين، الأمر الذي شكل حافزاً كبيراً للشركة لإطلاق 98 فيلا جديدة ضمن هذين الطرازين في المرحلة الثانية، مما يوفر للسكان 5 خيارات مختلفة من أنماط الفلل.

وقالت بروين منصور العوضي، مديرة قسم التطوير في شركة «إمكان» العقارية: حقق مشروع «حدائق الجرف» طلباً قوياً منذ إطلاق المرحلة الأولى من المشروع بفضل ما يزخر به من أنماط معمارية متنوعة، وموقع مثالي، ومساحات خضراء مناسبة للمشي، وحياة برية، وشاطئ طبيعي.

ويشكل «حدائق الجرف» القلب النابض للمخطط الرئيسي لمشروع «الجرف»، ويقدم مجموعة من وسائل الراحة كمرسى، وشاطئ خاص، وحديقة مركزية واسعة تمتد عبر المشروع، وملاعب، ومرافق رياضية.

كما سيضم المخطط الرئيسي عند اكتماله العديد من المرافق المتنوعة، منها مراسٍ، وشواطئ، ومساجد، ومدرسة خاصة، إضافة إلى عدد من المتاجر والمطاعم، والفنادق الفاخرة، والحدائق، والمواقع التراثية، فضلاً عن قناة بحرية ستضيف 8 كيلومترات من الواجهة البحرية. كما سيتضمن المشروع منتجع «شا الإمارات» الذي يعد مركزاً مخصصاً للاستشفاء الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

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