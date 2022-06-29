«جواهر الإمارات» ينطلق غداً في إكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق غداً الخميس في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الثالثة من معرض «جواهر الإمارات»، وسط مشاركة من 100 شركة محلية متخصصة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية، وأكثر من 20 مصمماً إماراتياً، وأشهر العلامات التجارية في الذهب والفضة والألماس، إلى جانب أهم الشركات والمتاجر المتخصصة في العطور والبخور والعود ودور الأزياء والإكسسوارات.

ويتألق المعرض الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة لغاية 3 يوليو المقبل، تحت شعار «بريق الجمال»، بمشاركة أجنحة وطنية لعدد من الدول الرائدة في مجال صناعة الساعات والمجوهرات، وفي مقدمتها إيطاليا التي تسجل حضوراً متميزاً بأكثر من 18 شركة وعلامة تجارية، وأبرز المصممين والأسماء الإيطالية في عالم الذهب والمجوهرات الذين سيشاركون بمجموعاتهم المبهرة التي تضم أفخم أنواع الحلي والمجوهرات المصنوعة من الألماس والذهب والأحجار الكريمة، إلى جانب التشكيلات المتميزة من المجوهرات المستوحاة من الثقافة الإيطالية.

ويستعد المصممون الإماراتيون لتسجيل بصمة متميزة في المعرض وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم في صناعة وصياغة المجوهرات والأحجار الكريمة، حيث كشف منظمو الحدث أن منصات المصممين الإماراتيين ستضم مشغولات ذهبية وتشكيلات متفردة تتميز بالرقي والعمق التاريخي الأصيل والحداثة، ومجموعات متنوّعة من أرقى خطوط واتجاهات المجوهرات المستوحاة من التراث الإماراتي والتي تعكس في تصاميمها حرفية صانعيها الموروثة من الآباء والأجداد، إلى جانب منتجات الحرف اليدوية المحلية في مجال المجوهرات.

ويقدم الحدث الذي يشكل مساحة مثالية لعقد الصفقات وبناء الشراكات، لزواره من عامة الجمهور إمكانية الشراء المباشر والاطلاع على أحدث منتجات أبرز العلامات التجارية من المجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ، والساعات المصممة بأعلى مستويات التقنية والإبداع والتميز، كما سيحظى زوار المعرض إلى جانب الرحلة المميزة مع المجوهرات الساحرة والعروض الحصرية في عالم من الإبهار، بفرصة زيارة الأجنحة الخاصة بالعطور والموضة والأزياء، والتي ستقدم عرضاً لمجموعة كبيرة من الأزياء العصرية، وآخر صيحات الموضة، وأرقى تصميمات الإكسسوارات وفساتين السهرة، وأشهر منتجات العطور والبخور والعود، إلى جانب المشاركة في السحوبات والفوز بالعديد من الهدايا والجوائز القيّمة.

ودعا إكسبو الشارقة الجمهور لزيارة المعرض الذي سيفتتح أبوابه أيام الخميس والسبت والأحد من الساعة الثانية ظهراً حتى العاشرة ليلاً، والجمعة من الثالثة عصراً حتى الحادية عشرة ليلاً.

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