خصومات كبرى وعروض رائعة في حملة «عروض مدينة الذهب» بمفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات، إطلاق حملتها الصيفية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. وتشهد النسخة الثالثة من «عروض مدينة الذهب» خصومات كبرى وعروضاً رائعة عبر 45 علامة تجارية و146 متجراً للمجوهرات على مدى 4 أسابيع في الفترة من 1 يوليو إلى 1 أغسطس، وستضيف المزيد إلى احتفالات عيد الأضحى. وتشمل قائمة العروض:

- المزيد من التوفير: خصومات ضخمة على رسوم المصنعية على مجموعة مختارة المجوهرات الذهبية والماسية مع ورسوم مصنعية مجانية وخصومات تصل إلى 50%، وهكذا، فخلال هذا الصيف يمكن للمتسوقين شراء تصميماتهم المفضلة من المجوهرات بسعر أقل.

• هدايا ذهبية: أضف مزيداً من البريق عد التسوق خلال مفاجآت صيف دبي. يمكن للمتسوقين الحصول على هدايا ذهبية قيمة عند شراء الألماس والمجوهرات. تقدم بعض متاجر المجوهرات المشاركة هذا العرض عند التسوق بقيمة 1000 درهم.

• خصومات كبرى: خصومات تصل إلى 50٪ على مجوهرات الألماس واللؤلؤ.

ولتعزيز تجربة المتسوقين خلال مفاجآت صيف دبي أعلنت المجموعة أيضاً عن حملة سحوبات لجوائز بقيمة 100,000 درهم. ويحصل العملاء عند التسوق بقيمة 500 درهم درهم من أي من متاجر المجوهرات المشاركة على فرصة لدخول السحب الكبير. حيث سيربح 20 فائزاً قسائم مجوهرات بقيمة 5000 درهم لكل منهم.

وقالت ليلى سهيل، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات، والمدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية، دبي للاقتصاد والسياحة: لا توجد طريقة أفضل لإضفاء المزيد من البهجة على المتسوقين من منحهم خصومات كبرى على مشترياتهم من المجوهرات. وكان العملاء ابتعدوا عن التسوق بسبب الجائحة خلال الفترات القليلة الماضية، والآن بعد أن منحناهم بيئة تسوق آمنة، من المهم أن نقدم لهم عروضاً ترويجية رائعة. ورغم أن المجوهرات الثمينة في حد ذاتها هي استثمار آمن، إلا أننا كمجموعة على ثقة تامة بأن حملة «الخصومات الكبرى» ستكون بمثابة دعم كبير للمقيمين والسياح.

وتضم قائمة العلامات التجارية المشاركة في حملة «عروض مدينة الذهب» هذا العام أكثر من 45 علامة تجارية: تانيشك، لايف ستايل، مجوهرات مينا، مجوهرات الكنز، جوهرة للمجوهرات، مجوهرات بهيما، روسيلا للمجوهرات، إندس للمجوهرات، كوشي للمجوهرات، جيويل كلاودز للمجوهرات، الهند للذهب والألماس، بفلح للمجوهرات، جورو للمجوهرات، مجوهرات خوشبو، ليالي للمجوهرات، مجوهرات أنسوارا، مجوهرات شتيلابيلي، مجوهرات إليت، مجوهرات ياسين، تريشي لتجارة الذهب، سيلا للمجوهرات، محمد الانصاري للمجوهرات، مجوهرات سونا، مجوهرات مها السباعي، سيرويا للمجوهرات، مجوهرات ميجا ستار، فيجيا للمجوهرات، مجوهرات بوبي تشيمانور العالمية، مجوهرات تشيمانور العالمية، بينا سورو للمجوهرات، الرميزان للذهب والمجوهرات، أزيان للذهب والألماس، ميجا ستار، الذكريات الذهبية للمجوهرات، ناكشاترا للمجوهرات، مجوهرات شفيقة، مجوهرات أناقة، جواهر الشرق (فرح)، مجوهرات جي جي وأولاده، مجوهرات تنغلس، آسيان جولد.

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