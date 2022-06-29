«أبوظبي الإسلامي» يقدم تسهيلات لتمويل الأراضي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي إطلاق أول عروضه لتمويل قطع الأراضي السكنية، مما يمكّن العملاء من تحقيق طموحاتهم بامتلاك قطعة الأرض الخاصة بهم سواء للاستثمار المستقبلي أم لبناء منزلهم الخاص. ويسمح هذا العرض المتاح لكل من المواطنين والمقيمين، بإمكانية امتلاك العقارات أو سداد مدفوعات تسليم الأرض لامتلاك قطع أراضي التملك الحر في المجتمعات السكنية المعروفة في الإمارات.

ويأتي العرض الجديد استجابة للاهتمام المتزايد من العملاء سواء من المواطنين أم المقيمين الراغبين في شراء قطعة الأرض الخاصة بهم، حيث يتطلع المزيد منهم إلى شراء ملكيتهم العقارية الخاصة، خصوصاً مع عودة ارتفاع قيمة سوق العقارات والأراضي في دولة الإمارات منذ العام الماضي. ويمكن للراغبين، الحصول على تمويل تصل قيمته إلى 60% من قيمة قطعة الأرض، مع إمكانية الحصول على تخفيض بقيمة 30% للدفعات السنوية في حال السداد المبكّر.

وقال سامح عوض الله، الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة: لدينا أكثر من مليون عميل في مصرف أبوظبي الإسلامي، ونحرص دائماً على التعرف على طموحاتهم، حتى نتمكن من تقديم خدمات ومنتجات وعروض تلبي مختلف تطلعاتهم. وقد نجحنا على مر الأعوام الماضية في تقديم منتجات لاقت إقبالاً واسعاً من عملائنا، ويسعدنا الإعلان عن هذا العرض الذي يتطلع له الكثير من المواطنين والمقيمين من عملائنا منذ فترة طويلة لتحقيق حلمهم في الحصول على ملكيتهم العقارية الخاصة من خلال شراء قطعة أرض سواء للاستثمار أم لبناء منزلهم الخاص. ويتوفر عرض تمويل قطع الأراضي بأسعار مرابحة منخفضة لمجموعة مختارة من مطوري المشاريع العقارية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز