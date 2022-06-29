«دبي الإسلامي» أول بنك إسلامي بالإمارات ينضم إلى منصة «بُنى»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن بنك دبي الإسلامي أنه أصبح أول بنك إسلامي في الإمارات ينضم إلى منصة «بُنى»، المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية التابعة لصندوق النقد العربي، وذلك في إطار استراتيجية البنك للتحول الرقمي، وجهوده المتواصلة لتعزيز مكانته كواحدة من أكثر المؤسسات المالية الإسلامية تطوراً وتقدماً في المنطقة.

وتعتبر «بُنى» منصة الدفع الإقليمية الأولى في المنطقة العربية، والتي ستمكن المؤسسات المالية والمصارف المركزية من إرسال واستلام المدفوعات في كافة أنحاء المنطقة العربية وخارجها بعملات متعددة وبنظام آمن وموثوق، وتكلفة فعالة، ومخاطر تخضع للسيطرة وعلى نحو يتسم بالشفافية.

وتأسست منصة «بُنى» في الإمارات وتديرها المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية التابعة لصندوق النقد العربي، وتقدم للمشاركين حلول دفع عصرية تتوافق مع معايير ومتطلبات الامتثال الدولية لمكافحة الجرائم المالية، وتلتزم بأعلى معايير أمن المعلومات وحماية البيانات. وتهدف منصة «بُنى» لأن تكون منصة الدفع المفضلة على مستوى العالم العربي وخارجه من خلال توفير حلول الدفع الفورية التي تسهم في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي على مستوى المنطقة.

ومن خلال انضمام بنك دبي الإسلامي إلى منصة «بُنى»، ستقدم المنصة خدمات قيمة للبنك لا سيماً فيما يتعلق بالمنتجات الآمنة وبأسعار مناسبة، مثل خدمات التحويل للأفراد والتحويلات المالية بين البنوك. وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: منصة بُنى تتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها، وباتت تمتلك شبكة علاقات واسعة مع نخبة من الشركاء التجاريين على مستوى الوطن العربي والعالم. سيعزز هذا الانضمام من التزام بنك دبي الإسلامي بالمشاركة في المبادرات الاستراتيجية التي تسهم في تطوير البنية التحتية لمنظومة المدفوعات الرقمية. كما سيسهم هذا التعاون في تزويد متعاملينا بتجربة مصرفية متميزة عبر تقديم حلول دفع عصرية تتوافق مع أعلى معايير الأمن ومتطلبات الامتثال الدولية.

وأضاف: تمثل رؤية حكومة الإمارات لبناء اقتصاد رقمي رائد مصدر إلهامنا ومنبع التزامنا بتعزيز وترسيخ ثقافة الابتكار، والمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية. ويؤكد انضمامنا كأول بنك إسلامي لمنصة «بُنى»، التزامنا بتطوير التمويل الإسلامي وجعله محوراً رئيسياً للتوجهات الاستراتيجية للدولة.

وقال مهدي مانع الرئيس التنفيذي لمنصة بُنى: يسعدنا الترحيب بانضمام ببنك دبي الإسلامي لشبكة المشاركين في منصة «بُنى» التي تلبي احتياجات مختلف المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك الإسلامية، من خلال مجموعة من حلول الدفع الآمنة والفعالة. ونتطلع للتعاون مع بنك دبي الإسلامي وقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية لمواصلة تطوير خدمات المدفوعات للأفراد والشركات، والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية وخارجها. ونتوجه بالشكر لمصرف الإمارات المركزي على دعمه المستمر لمنصة بُنى.

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