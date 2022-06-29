«دو» تدشّن مقرها الرئيسي الجديد في دبي هيلز

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت دو التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة افتتاح مقرها الرئيسي الجديد في دبي هيلز في خطوة تستهدف مواكبة متطلبات النمو وتسريع رحلة تحول الشركة إلى مزود رقمي متكامل لخدمات الاتصال. ويأتي افتتاح المقر الجديد في وقت تمضي فيه دو بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية ودفع أجندة التحول المستمر عبر جميع المجالات والتي ترتكز على أربعة عناصر محورية وهي التصميم والثقافة المؤسسية والإنتاجية وجودة حياة الموظفين.

وكجزء من مبادرتها للنمو الاستراتيجي، صممت دو مقرها الرئيسي الجديد لإلهام الابتكار والتعاون والارتقاء بمستوى الكفاءة في بيئة مستدامة تنسجم مع متطلبات المستقبل. وتتمتع دو بثقافة مؤسسية راسخة تستند في جوهرها إلى موظفيها الذين يأتون من خلفيات متنوعة يعملون من أجل رؤية مشتركة، ويفتخرون بما يحققونه من إنجازات ويشاركون نجاحاتهم بشكل جماعي.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: يجمع المقر الجديد كوادر موظفينا ضمن بيئة عمل حديثة وملائمة ستسهم في إحداث تحولات إيجابية ملموسة على نماذج ومنهجيات الأعمال. ولا يعكس المقر الجديد الخاص بعملياتنا تغييراً على مستوى المكان وبيئة العمل فحسب، وإنما أيضاً تحولاً على المستوى الثقافي والمؤسسي بما ينسجم بشكل كامل مع استراتيجيتنا للتحول إلى مزود رقمي متكامل لخدمات الاتصال وشركة تستند في خططها إلى رؤية استشرافية قادرة على التكيف مع التحديات واستثمار الفرص التي تنشأ في ظل التطور المتسارع للتقنيات الرقمية. وتم تصميم المقر الجديد وخلق مجتمع متكامل يمكن الموظفين من تحقيق أفضل النتائج وتقديم أفضل الخدمات لعملائنا.

وتماشياً مع خطط النمو الاستراتيجي للشركة، يجمع المقر الرئيسي الجديد مجموعات الموظفين معاً لتحسين أطر العمل الجماعي، ودفع الابتكار وزيادة مستوى الكفاءة والمرونة.

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