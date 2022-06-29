جمارك دبي تُكرّم الشركاء والداعمين لمبادرات رمضان

المصدر: دبي - البيان

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كرمت جمارك دبي 95 فرداً من 20 جهة حكومية وخاصة وقنصليات وسفارات، وذلك لمشاركتهم في المبادرات والبرامج التي نفذتها الدائرة خلال حملتها الرمضانية «خَيّر الأيام»، وذلك بحضور أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والمكرمين.

وقال المدير العام لجمارك دبي: تحرص جمارك دبي ومن خلال خطتها الاستراتيجية 2021: 2026 على تعزيز جانب المسؤولية المجتمعية، وبث روح التطوع والتعاون والمشاركة الإيجابية لدى الموظفين وإبراز دور الدائرة في مجال العمل المجتمعي والخيري والارتقاء بمستوى سعادة المجتمع، مشيراً إلى مشاركة جمارك دبي في تنفيذ المبادرات المجتمعية بكل أنواعها (الصحية التعليمية، الخيرية، البيئية) والتي تنبع من مبادئ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في مجال العمل الإنساني والتطوعي، كما أنها تعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات.

وأكد أن الدائرة وظفت كل مواردها وإمكانياتها على جميع الصعد لإحداث طفرة في مفهوم المسؤولية المجتمعية، وابتكار مبادرات تخدم المجتمع وتحقق سعادة أفراده وزواره، حيث بلغت مبادرات جمارك دبي المجتمعية في الثلث الأول من العام الحالي 57 مبادرة استفاد منها 81 ألف مستفيد من كل الفئات في المجتمع، وجاءت مبادرات شهر رمضان في الصدارة.

وثمّن مدير عام جمارك دبي العلاقة الاستراتيجية طويلة الأمد الداعمة لمبادرات الدائرة في جميع الأوقات، والتي انعكست بشكل إيجابي على جميع أفراد المجتمع، مشيراً إلى أهمية تفعيل الشراكة المجتمعية الفاعلة في الأنشطة والمبادرات التي تنظمها الدائرة في المدارس والجامعات والهيئات.

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