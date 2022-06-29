20 يوليو موعداً نهائياً للمؤسسات لتقديم بلاغاتها وفق متطلبات الامتثال الضريبي

المصدر: وام

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أعلنت وزارة المالية تمديد الموعد النهائي للمؤسسات المالية الإماراتية الواجب عليها الإبلاغ لتقديم البلاغات وفقا لمتطلبات الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية ومعيار الإبلاغ المشترك، وذلك في موعد أقصاه 20 يوليو 2022.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن بوابة التبادل التلقائي للمعلومات المخصصة للإبلاغ لأغراض متطلبات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية ومعيار الإبلاغ المشترك أصبحت متاحة الآن عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأوضحت الوزارة أنه على جميع المستخدمين التابعين للمؤسسات المالية الواجب عليها الإبلاغ إتمام إجراءات التسجيل قبل تقديم أي بلاغات، وذلك من خلال اتباع الخطوات التي تشمل إلزامية تقديم تقارير اتفاقية الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية /FATCA/ ومعايير الافصاح المشترك /CRS/ من خلال البوابة الجديدة.. ولإتمام عملية الإبلاغ بنجاح، يجب على المستخدمين التابعين للمؤسسات المالية الواجب عليها الإبلاغ الحصول على نموذج إكسل للإبلاغ المتعلق باتفاقية الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية /FATCA/ ومعايير الافصاح المشترك /CRS/ مباشرة من خلال البوابة.. بالإضافة إلي إلزامية تقديم استبيان تقييم المخاطر من خلال البوابة الجديدة في موعد أقصاه 20 يوليو 2022.

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