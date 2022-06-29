الإمارات 2022.. منظومة اقتصادية ترسخ ريادتها العالمية

المصدر: وام

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رسخت دولة الإمارات مكانتها الاقتصادية العالمية البارزة خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، من خلال توسيع شراكاتها الاقتصادية وتعزيز مشاريعها الاستراتيجية، استناداً إلى رؤية القيادة الرشيدة ومنجزات الدولة التنموية وإمكاناتها الاقتصادية التنافسية، لتواصل المضي قدماً في مسارات التنمية والازدهار.

وترصد وكالة أنباء الإمارات /وام/ في التقرير التالي أهم المبادرات والشراكات والمنجزات الاقتصادية خلال النصف الأول من 2022، والذي استطاعت الدولة خلاله تصدر أهم المؤشرات التنافسية الاقتصادية في الوقت الذي شهدت فيه الأشهر الماضية مجموعة من المشاريع الاستراتيجية النوعية ذات العائد الإيجابي على اقتصاد الدولة.

فقد شهد النصف الأول من العام الجاري، توقيع دولة الإمارات مع عدد من الدول اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، وتعزيز الشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم، للعمل على تعزيز مكانة الدولة بوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية.

و وقعت دولة الإمارات مع الهند اتفاقية اقتصادية شاملة دشنت لحقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين وتعزيز العلاقات التاريخية بينهما والوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاقتصادية والاستثمارية و زيادة وتعميق علاقات التجارة والاستثمار الثنائية من خلال خفض تكاليف التجارة وخلق مستوى متكافئ للشركات الإماراتية للمنافسة في السوق الهندية بما يمكن من زيادة فرص التصدير وزيادة الإنتاجية في الدولة، كما سمحت الاتفاقية بتغطية أوسع لمجالات التعاون الاقتصادي والتجاري.

كما أبرمت دولة الإمارات وإسرائيل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بهدف توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية، وتحفيز التجارة البينية غير النفطية وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.

وتوفر الاتفاقية العديد من المزايا لاقتصادي الدولتين عبر إلغاء الرسوم الجمركية على 96% من البضائع التي تدر نحو 99% من عائدات التصدير وتعزز في الوقت نفسه وصول المصدرين إلى الأسواق، وجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص جديدة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والبيئة والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.

وشهد العام الجاري، الإعلان عن شراكة صناعية تكاملية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.

تمثل الشراكة نموذجاً لالتزام دولة الإمارات بعقد شراكات نوعية إقليمياً وعالمياً، تماشياً مع رؤيتها بتعزيز دور القطاع الصناعي، وربطه بالتكنولوجيا المتقدمة، والاستفادة من المزايا التنافسية والممكّنات التي توفرها كل دولة، بما يجعل الإمارات وجهة عالمية رائدة لصناعات المستقبل ومركزاً يستقطب أبرز الصناعات.

و ضمن ريادة الدولة في المؤشرات العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري، وفي محور التنافسية الصناعية، صنفت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية /اليونيدو/، دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً في تقرير الأداء الصناعي التنافسي لعام 2022، والذي حققت خلاله الدولة قفزات كبيرة خلال السنوات الماضية.

كما حلت دولة الإمارات ضمن فئة «التصنيف المرتفع» لتصبح الدولة العربية و الوحيدة التي تحافظ على موقعها في هذه الفئة للعام الثاني على التوالي، وهي أعلى فئة ضمن التصنيفات الخمسة التي يتضمنها التقرير والتي تشمل أيضا تصنيفا فوق المتوسط والمتوسط ودون المتوسط والمنخفض.

و حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2022 حسب التقرير الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال متقدمة من المرتبة الرابعة عالمياً في تقرير العام الماضي، ومتفوقة بذلك على جميع الاقتصادات العالمية المشاركة في التقرير حيث حصلت الدولة على أعلى معدل على الترتيب العام للمؤشر بواقع 6.8 درجة، وحلت في المرتبة الأولى عالمياً في استبيانات رواد الأعمال باعتبارها الجهة الأفضل على مستوى العالم لتأسيس وبدء الأعمال التجارية والبيئة الأكثر دعماً لريادة الأعمال.

و شهد شهر يونيو الجاري، الإعلان عن تصدر دولة الإمارات، للعام السادس على التوالي، البلدان العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، والذي صنف الدولة في المرتبة الثانية عشرة عالمياً، بعد أن سجلت أداء مميزاً في محاور التقرير الرئيسية.

و حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والـ 19 عالميا من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".

وأوضح التقرير الذي يرصد نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2021 في دول العالم مقارنة مع 2020، أن دولة الإمارات جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2021 تصل قيمتها إلى 20.7 مليار دولار أمريكي بنسبة نمو 4% عن العام 2020.

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