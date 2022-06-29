أكاديمية سيف بن زايد تبحث تعزيز التعاون التدريبي مع "أدنوك"

المصدر: وام

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بحثت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ووفد من شركة بترول أبوظبي الوطنية /أدنوك/ سبل تعزيز التعاون التدريبي المشترك لتطوير ورفع كفاءة الكوادر الوطنية للعاملين في إدارة الأمن المؤسسي في أدنوك ومجموعة شركاتها بما يسهم في حماية المنشآت وأمنها.

ورحب اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالوفد الزائر الذي ضم محمد سويدان العامري نائب الرئيس أول بالإنابة لأمن الشركات المجموعة .

وأكد اللواء الشامسي خلال اللقاء اهتمام شرطة أبوظبي بتطبيق أفضل الممارسات والتقنيات والأساليب والمنهجيات المتبعة في التدريب والتعليم والتأهيل .. مشيدا بالتعاون والشراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية /أدنوك/ وحرصها على حماية المنشآت وتعزيز السلامة .

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