«كعكة الإدراج» تشعل المنافسة بين بنوك الإمارات

المصدر: دبي- سيد صالح

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ذكرت «إس أند بي جلوبال» أن ثمّة منافسة شديدة حالياً بين بنوك الإمارات، على التهام أكبر نصيب ممكن من الكعكة المتمثلة في صفقات إدراج أسهم الكيانات الحكومية وشبه الحكومية بالدولة في أسواق المال المحلية، والتي بدأت تجري على نطاق واسع منذ العام الماضي، ولا تزال تمضي بإيقاع مُتسارع.

وبحسب تقرير نشرته المؤسسة العالمية لخدمات التصنيف الائتماني، أمس، فإن الحصيلة الإجمالية لصفقات إدراج أسهم الشركات الحكومية وشبه الحكومية، التي جرت في الإمارات منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن، تتجاوز حصيلتها في أي عام قبل عام 2008، موضحاً أن هذا التوجه المتزايد في الإمارات إلى خصخصة الشركات الحكومية وشبه الحكومية، يتيح فرصاً للبنوك بالدولة لتقديم الخدمات الاستشارية لهذه الشركات، بشأن صفقات إدراجها في البورصة.

وبحسب تصريحات سامر ديغالي رئيس قسم أسواق رأس المال لمنطقة الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، لدى «إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود» فإن المنافسة ستتصاعد بين البنوك المحلية والدولية على تقديم الخدمات الاستشارية للشركات التي تعتزم طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي.

وأفادت «إس أند بي جلوبال»، بأن «بنك أبوظبي الأول» و«بنك الإمارات دبي الوطني»، يهيمنان على سوق الاكتتاب العام الأولي المحلية، ذلك أنهما مهيآن للتفوق والهيمنة على هذه السوق، نظراً لحجم أصولهما، جودة خدماتهما المصرفية، ضخامة قاعدة عملائهما.

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