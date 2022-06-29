الإمارات الأولى إقليمياً في إمكانيات النمو

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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احتلت الإمارات مرتبة الصدارة على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبوأت المركز 12 عالمياً في إمكانيات تحقيق النمو، وذلك بحسب دراسة صادرة عن شركة «فروست أند سوليفانز» الأمريكية للاستشارات.

ورصدت الدراسة أفضل فرص النمو المتاحة مستقبلياً في مختلف دول العالم، استناداً إلى مجموعة من المعايير، تتعلق في مجملها، بما توفره حكومة كل دولة من إمكانيات للنمو على أرض الواقع، مثل السياسات التي تهدف إلى تسهيل التجارة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وكانت صدارة الدراسة من نصيب الولايات المتحدة، وحلت النرويج ثانية، وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة.

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