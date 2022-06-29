الإمارات الأولى إقليمياً والــ 12 عالمياً في إمكانات النمو

المصدر: دبي- سيد صالح

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تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاءت في المركز الــ 12 عالمياً في إمكانات تحقيق النمو، بحسب دراسة صادرة عن شركة «فروست أند سوليفانز» الأمريكية للاستشارات.

وترصد الدراسة أفضل فرص النمو المتاحة مستقبلياً في مختلف دول العالم، استناداً إلى مجموعة من المعايير، تتعلق في مجملها، بما توفره حكومة كل دولة من إمكانات للنمو على أرض الواقع مثل السياسات، التي تهدف إلى تسهيل التجارة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وغيرها من العوامل، التي من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي.

وكانت صدارة الدراسة من نصيب الولايات المتحدة، فيما حلت النرويج ثانية، وجاءت المملكة المتحدة ثالثة.

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