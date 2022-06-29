إيضاحات حول وضع شركات في «دبي المالي العالمي»

المصدر: دبي- البيان

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أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية توضيحاً بشأن الوضع التنظيمي لعدد من الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي. وأشار التوضيح إلى أن شركتي هوبي إنوفيشن - مركز دبي المالي العالمي وباي بيت بورتول - مركز دبي المالي العالمي هما شركتان مؤسستان في مركز دبي المالي العالمي، ويجوز لهما ممارسة بعض أنشطة الخدمات غير المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي، لكنهما لا تمتلكان ترخيصاً تنظيمياً من سلطة دبي للخدمات المالية، ولذلك، لا يسمح لهما بتقديم الخدمات المالية في أو من المركز.

وهناك أيضاً 4 شركات هي مرتبطة مع شركة باينانس من خلال مديرين و/‏أو مساهمين مشتركين وهي بلوكون تكنولوجيز (الشرق الأوسط)، أوبتيك تكنولوجيز (الشرق الأوسط)، يونيسون تكنولوجيز (الشرق الأوسط)، ووينيند تكنولوجيز (الشرق الأوسط).

وتقوم سلطة دبي للخدمات المالية بإصدار الإيضاحات لتجنّب الالتباس المحتمل بين الشركات الخاضعة للتنظيم والشركات غير المنظمة في مركز دبي المالي العالمي. وتخضع جميع الشركات المرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية لقواعد وأنظمة خاصة بالخدمات المالية، والتي تم تصميمها خصيصاً من أجل حماية المستهلكين عند التعامل مع شركة مرخصة للحصول على منتج أو خدمة مالية.

ويسمح فقط للشركات المرخصة من قبل السلطة تقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي، وذلك خضوعاً للقواعد. وحال عدم التأكد من الوضع التنظيمي لشركة ما، يرجى الرجوع إلى السجل العام للسلطة قبل الشروع في أي نشاط مع تلك الشركة.

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