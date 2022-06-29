الأسهم المحلية تواصل الصعود

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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واصلت أسواق الأسهم المحلية الصعود لليوم الثاني على التوالي، بدعم ارتفاع جماعي للقطاعات القيادية، حيث صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 1.1% مع ارتفاع أسهم جميع القطاعات ماعدا النقل والخدمات العامة، كما صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 2%.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.5 مليار درهم، منها 1.3 مليار درهم بأبوظبي و201 مليون بدبي. وجرى التداول على 238 مليون سهم، موزعة بواقع 64 مليون سهم في دبي ونحو 174 مليون سهم بأبوظبي، عبر تنفيذ 15085 صفقة.

سوق دبي

وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 1.1% ليغلق عند 3253 نقطة بدعم ارتفاع أسهم قطاع العقار 1.4% مع صعود «إعمار للتطوير» 2.3% و«الاتحاد العقارية» 2.2% و«إعمار العقارية» 1.4%، بينما تراجع «ديار»0.2 %. وصعد قطاع الاستثمار 2.7% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 3.2% و«سوق دبي المالي» 1.8 % و«شعاع كابيتال» 0.4%.

وصعد قطاع البنوك 1.5% مع زيادة «الإمارات دبي الوطني» 1.8% و«دبي الإسلامي» 1.6%. وارتفعت أسهم قطاعات التأمين 0.3% والسلع 2.7% والاتصالات 0.3% والخدمات 1.2 %. وتراجع سهم «ديوا» 0.8%.

وتراجعت أسهم قطاعي المرافق العامة 0.8% والنقل 0.2% بنزول «أرامكس» 0.5%. وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً نحو 54 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 48 مليونا، فيما كان سهم «الإثمار القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4%.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر سوق أبوظبي 2% ليغلق عند 9392 نقطة، ففي العقار صعد «الدار» 4% و«رأس الخيمة العقارية» 2%. وفي القطاع المالي والبنوك، ارتفع «العالمية القابضة» 2% و«أبوظبي التجاري» 15% و«أبوظبي الإسلامي» 3.5% و«أبوظبي الأول» 2.6%. وفي الطاقة، صعدت أسهم «أدنوك للحفر» 0.3% و«أدنوك للتوزيع» 0.7% و«دانة غاز» 0.9%.

وفي قطاع الاتصالات صعد سهم «اتصالات» 1.4% و«الياه سات» 0.4%. وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط، جاذباً 335 مليون درهم، فيما كان سهم «مجموعة ارام» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.%

مكاسب سوقية

ربح رأس المال السوقي للأسواق المحلية ما يناهز 35 مليار درهم وسط مكاسب قوية طالت أسواق المال والنفط العالمية. ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات «وام»، قفزت القيمة السوقية للأسهم المحلية من 2.48 تريليون درهم أمس إلى 2.51 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 1.98 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و531.1 مليار درهم لسوق دبي المالي.

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