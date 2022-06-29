«سفين فيدرز» تتسلم سفينتي «الساد» و«ألينا - 1»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت سفين فيدرز، الرائدة في خدمات الشحن البحري الإقليمي ومالكة ومشغلة سفن الشحن البحري، والتابعة للقطاع البحري في مجموعة موانئ أبوظبي، أمس أنها تسلمت سفينتي «الساد» و«ألينا - 1» للعمل ضمن أسطولها.

ويعكس الاستحواذ على السفينتين من طراز سبراماكس خلال شهر واحد، الطلب المتنامي على خدمات شحن بضائع الصب التي تقدمها الشركة من خلال ربط موانئ دولة الإمارات مع الموانئ العالمية. وتبلغ الحمولة القصوى لسفينة «الساد» «المصنعة عام 2010» 57.124 طنّاً ويصل طولها إلى 200 متر وعمق غاطسها إلى 12.5 متراً، فضلاً عن أنها مجهزة بأربع رافعات بقدرة تصل إلى 30 طنّاً لكل واحدة.

اتفاقية طويلة الأمد

ويأتي وصول هذه السفينة وانضمامها إلى أسطول «سفين فيدرز» بعد أن استلمت الشركة سفينة «ألينا - 1» المصنعة أيضاً عام 2010. ويندرج الاستحواذ على هاتين السفينتين ضمن الاتفاقية طويلة الأمد التي أبرمتها سفين فيدرز مع شركة سيف باور تيك المحدودة في بنغلاديش للعمل معاً على تسهيل خدمات التجارة البحرية وخدمات شحن البضائع.

وأشار الكابتن محمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إلى أن انضمام السفينتين إلى أسطول سفين فيدرز يشكل حدثاً مهمّاً بالنسبة لمجموعة موانئ أبوظبي، مؤكداً على الفرص المميزة والطلب الكبير الذي تشهده حالياً موانئ إمارة أبوظبي ودولة الإمارات على خدمات شحن بضائع الصب.

نمو مميز

وقال الشامسي إن مجموعة موانئ أبوظبي تتطلع إلى تحقيق نمو مميز في قطاع الخدمات البحرية في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تسهيل التجارة وتحقيق النمو في مجال الأعمال إقليمياً وعالمياً، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي مركزاً حيوياً على خارطة التجارة العالمية، حيث يُعد الاستحواذ على السفينتين خطوة إيجابية وبناءة لتحقيق هذا التوجه عبر زيادة عدد الشراكات، وإضافة خطوط ملاحية جديدة، لافتاً إلى أن أسطول سفين فيدرز من سفن نقل الحاويات وبضائع الصب حقق نمواً كبيراً.

وقال الكابتن عمار مبارك الشيبة، الرئيس التنفيذي لشركة سفين فيدرز، والرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة تشغيل الموانئ - مجموعة موانئ أبوظبي، إن الاستحواذ يعد على سفن الشحن جزءاً من استراتيجية طويلة الأمد للتوسع في مجالات الشحن البحري العديدة.

إطلاق

أطلقت مجموعة موانئ أبوظبي شركة سفين فيدرز عام 2020 وهي تربط أبوظبي بموانئ حيوية أخرى في الإمارات ومنطقة الخليج وشبه القارة الهندية وخارجها. وتتيح خدماتها المزيد من الكفاءة والسرعة في عملية تبادل الحاويات وبضائع الصب بين سفن الحاويات الكبيرة وأسطول الشركة الذي يخدم 9 موانئ إقليمية رئيسية في الإمارات والسعودية والبحرين والسودان والعراق بالإضافة إلى باكستان وغربي الهند.

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