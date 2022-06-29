عقد بقيمة 618 مليوناً لمشروع «داماك لاجونز»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت داماك العقارية تعيين شركة «بيفوت» لبدء أعمال البناء الرئيسية في مجمع «كوستا برافا»، الذي يقع ضمن مشروعها الجديد «داماك لاجونز». وستبدأ الشركة بموجب العقد الذي تصل قيمته إلى 618 مليون درهم، أعمال البناء الرئيسية لمنازل التاون هاوس ضمن مجمع «كوستا برافا»، الذي سيضم أيضاً عدداً من الفلل المستقلة.

وقال محمد الطحاينة، مدير عام المشاريع في داماك العقارية: نواصل جهودنا نحو تحقيق المزيد من التقدم في تطوير مشروع داماك لاجونز، المجتمع السكني المتكامل والمستوحى من عجائب البحر الأبيض المتوسط. كما يجسد أيضاً الأجواء الحيوية لمنطقة كاتالونيا من خلال متعة تسلق الصخور وتجربة المسار الانزلاقي والتجديف بالكاياك وركوب الأمواج والتجديف.

يقع داماك لاجونز في الجهة المقابلة لمجتمع داماك هيلز، وتم تصميمه وفق مفهوم يضم ثمانية مجمعات سكنية ساحرة مستوحاة من الدول والمدن المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والتي تشمل: فينيسيا «البندقية» والمغرب وسانتوريني وكوستا برافا ونيس ومالطا والأندلس وبورتوفينو.

وكانت داماك منحت في وقت سابق من هذا العام عقد بناء بقيمة تتجاوز 500 مليون درهم إلى شركة «شابورجي بالونجي»، لتنفيذ الأعمال الرئيسية في مجمع سانتوريني في داماك لاجونز. ويعتبر داماك لاجونز ثالث مجتمع رئيسي لشركة داماك في دبي، ويمتد على مساحة 45 مليون قدم مربعة تضم 8 مجمعات سكنية تحتوي على فلل ومنازل فاخرة. وبعد إطلاقه العام الماضي، نجح المشروع في بيع معظم وحدات التاون هاوس والفلل.

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