دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان تطلق تطبيقها الذكي

المصدر: عجمان - البيان

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أطلقت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان تطبيقها الذكي (AjmanRE) وذلك في إطار تعزيز منظومتها الرقمية وتطوير أداء الدائرة المؤسسي، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة ويتلاءم مع احتياجات وتطلعات متعامليها وشركائها الاستراتيجيين.

وأكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن عجمان في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، حققت طفرة رقمية استثنائية بمنظومة العمل الحكومي. ونجحت في تطوير بنيتها التحتية وحققت مراتب متقدمة بمؤشرات التنافسية العالمية، ما جعلها من أكثر الوجهات استقطاباً للمستثمرين ورواد الأعمال وواحدة من أفضل المدن للعيش والعمل.

وأشاد بكفاءة التطبيق وجهود فريق العمل، منوهاً بالأداء الرقمي المتطور وتأثيره الإيجابي على مستوى الخدمات. وأكد أن الدائرة تعمل جاهدة لتعزيز منظومتها الرقمية وتطوير أدائها المؤسسي بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة ويتلاءم مع احتياجات وتطلعات متعامليها وشركائها الاستراتيجيين حيث وجه بضرورة الاستغلال الأمثل لجميع الإمكانات الرقمية التي تتوفر عليها الدائرة واستخدام التكنولوجيا من أجل الارتقاء بأساليب العمل وتقديم حلول مبتكرة وخدمات متكاملة للمتعاملين. واستمع لشرح من فاطمة الشحي مدير إدارة الخدمات المساندة حول مميزات التطبيق .

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